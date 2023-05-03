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Судейство

Сегодня, 22:12

Непомнящий — о судействе: «Футбол перестает быть мужественной игрой»

Непомнящий считает, что футбол перестает быть мужественной игрой
Галина Глазко
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Бывший главный тренер «Балтики» и «Томи» Валерий Непомнящий отреагировал на работу судей в матчах Российской премьер-лиги.

«Я не понимаю арбитров. Когда игрок чуть-чуть задевает или цепляет соперника, зачем сразу давать пенальти? В футбол играют ногами, а не руками. По-любому будет какой-то контакт между игроками. Что теперь, вообще ни до кого не дотрагиваться? Без касаний играть в футбол невозможно. В последнее время футбол перестает быть мужественной игрой. И это общемировой тренд. Сейчас везде так судят», — приводит слова Непомнящего сайт RT.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» заявил о доверии к работе главы судейского комитета Павла Каманцева.

Валерий Непомнящий
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