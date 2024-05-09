Булатов: «Уровень РПЛ падает, но плюс, что до последнего есть чемпионская интрига»

Российский тренер Виктор Булатов оценил уровень чемпионата России.

«С точки зрения интриги и болельщиков — это плюс, что до последнего есть чемпионская интрига. Так намного интереснее чемпионат смотреть, больший ажиотаж вызывает. Что касается уровня, то пока он у нас падает. Это связано и с оттоком легионеров, и с неучастием в еврокубках, и с давними проблемами юношеского футбола — пока нет притока ярких личностей. Лучший игрок сезона? По моему мнению, это Константин Тюкавин», — приводит слова Булатова Metaratings.ru.

После 27 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 51 очком, на один балл опережая «Краснодар» и «Динамо», которые набрали равное количество очков.