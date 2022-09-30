Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:20

Спиридонов — о «Зените»: «Их никто не любит. Они не могут побеждать сами»

Спиридонов поделился мнением о борьбе «Спартака» с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Алексей Спиридонов.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о борьбе с «Зенитом» за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«У меня нет сомнений, что «Зенит» станет чемпионом. У них есть все ресурсы. У нас в лиге 80 процентов судей — питерские. Если они не смогут, то включат ресурсы. А в Кубке у «Спартака» есть шансы забрать трофей. У меня много друзей болельщиков ЦСКА, остальных клубов. И все они не любят «Зенит». Это связано с тем, что это команда не может побежать сама. Они обязательно пользуются какими-то внешними ресурсами», — сказал Спиридонов «СЭ».

В четверг, 29 сентября, красно-белые разгромили петербургский клуб (3:0) в матче 3-го тура группового этапа Кубка России. Московский клуб набрал 9 очков и возглавляет группу B. Сине-бело-голубые с 3 баллами занимают 3-е место.

В Российской премьер-лиге «Спартак» набрал 19 очков и располагается на 5-й позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 7 баллов.

Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Алексей Спиридонов
87
110
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Доктор, не вижу... Отслоилась сетчатка». Памяти легендарного спортивного врача Мышалова
Луганское чудо. Киев умолял чемпиона о ничьей
Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия
Обращение Владимира Путина 30 сентября: время, место, тема выступления
Патрушев назвал США основным выгодополучателем от взрывов на «Северных потоках»
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Зенит» — «Ростов», «НН» — «Спартак» и другие матчи
Бакаев пошел по пути Дзюбы, но проваливается в «Зените». Уход из «Спартака» был ошибкой?
Овчинников — о смерти Мышалова: «У него был богатейший опыт, которым он делился с футболистами. Это большая потеря»
Владимир Гранат: «Карпин может разобрать «Зенит»
Дивеев: «Травма, конечно, непростая. Дома лежу целыми днями»
РФС закрыл дело по претензии «Ростова» к «Химкам»
Агент полузащитника «Динамо» Гагнидзе рассказал о состоянии игрока после травмы
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Канчельскис — о «Спартаке»: «Обыграли «Зенит» без ключевых футболистов и почувствовали себя королями»
Парфенов: «Если «Спартак» выиграл у «Зенита» со счетом 3:0, значит, все заслуженно»
Колосков отметил игру футболистов «Спартака» в матче с «Зенитом»
Семак рассказал, готовится ли Барриос к матчу с «Ростовом»
Семак — о поражении от «Спартака»: «Это тоже часть профессии. И хорошие игры бывают, и плохие»
Промес, Соболев, Абаскаль! Первая победа «Спартака» над «Зенитом» Семака, первый разгром за 16 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Малком — о российском гражданстве: «Основная идея — освободить место для легионера в «Зените»

Источник: игроки «Химок» подтвердили, что еще не получали зарплату в этом сезоне