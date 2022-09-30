Спиридонов поделился мнением о борьбе «Спартака» с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о борьбе с «Зенитом» за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«У меня нет сомнений, что «Зенит» станет чемпионом. У них есть все ресурсы. У нас в лиге 80 процентов судей — питерские. Если они не смогут, то включат ресурсы. А в Кубке у «Спартака» есть шансы забрать трофей. У меня много друзей болельщиков ЦСКА, остальных клубов. И все они не любят «Зенит». Это связано с тем, что это команда не может побежать сама. Они обязательно пользуются какими-то внешними ресурсами», — сказал Спиридонов «СЭ».

В четверг, 29 сентября, красно-белые разгромили петербургский клуб (3:0) в матче 3-го тура группового этапа Кубка России. Московский клуб набрал 9 очков и возглавляет группу B. Сине-бело-голубые с 3 баллами занимают 3-е место.

В Российской премьер-лиге «Спартак» набрал 19 очков и располагается на 5-й позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 7 баллов.