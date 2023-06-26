Российский защитник Дмитрий Тихий прокомментировал для «СЭ» свое будущее.

«Сейчас я тренируюсь индивидуально, не в «Нижнем Новгороде». Пока ни с кем переговоры не веду. Есть разговоры, но конкретных предложений от клубов пока нет», — сказал Тихий «СЭ».

Ранее 30-летний российский футболист сообщил, что после расторжения контракта с «Химками» тренируется вместе с «Пари НН». Тихий покинул подмосковный клуб в марте 2023-го.

В прошлом сезоне защитник провел 10 матчей за «Химки» и не отметился результативными действиями.