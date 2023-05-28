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Сегодня, 20:55

Гол Прохина принес «Ростову» победу над «Ахматом»

Мария Гусева
«Ростов» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ.
Фото ФК «Ростов»
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«Ростов» на своем поле обыграл «Ахмат» в матче 29-го тура чемпионата России — 3:2.

Счет открыл нападающий ростовчан Егор Голенков на 6-й минуте встречи. На 11-й минуте он удвоил преимущество своей команды. На 32-й минуте нападающий грозненцев Гамид Агаларов отыграл один мяч. На 40-й минуте полузащитник Владислав Карапузов сравнял счет. На 73-й минуте отличился защитник «Ростова» Данила Прохин и принес победу своей команде.

«Ахмат» остался в меньшинстве на 68-й минуте встречи. Полузащитник Артем Тимофеев получил две желтые карточки и был удален с поля.

«Ростов» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Ахмат» располагается на 5-й строчке — 49 очков.

В следующем туре «Ростов» на выезде сыграет с ЦСКА. «Ахмат» дома примет «Краснодар». Оба матча пройдут 3 июня и начнутся в 17.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
28 мая, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
3:2
Ахмат
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2022-2023/
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Ростов
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