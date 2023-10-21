«Ростов» сыграет с «Ахматом» в матче 12-го тура чемпионата России 22 октября, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и начнется в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ростов» — «Ахмат» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Также матчи российской премьер-лиги сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 11-ти туров команда Валерия Карпина занимает 14 место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками. Грозненский клуб набрал 12 баллов и располагается на 11 строчке.

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