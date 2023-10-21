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Сегодня, 19:00

«Ростов» — «Ахмат»: время начала и трансляция матча РПЛ

«Ростов» сыграет с «Ахматом» в чемпионате России 22 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Валерий Карпин, главный тренер ФК «Ростов».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Ростов» сыграет с «Ахматом» в матче 12-го тура чемпионата России 22 октября, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и начнется в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ростов» — «Ахмат» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Также матчи российской премьер-лиги сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 11-ти туров команда Валерия Карпина занимает 14 место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками. Грозненский клуб набрал 12 баллов и располагается на 11 строчке.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
22 окт, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Ахмат

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Ростов
0
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