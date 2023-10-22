«Ростов» разгромил «Ахмат», одержав первую победу в РПЛ с августа

«Ростов» на своем поле разгромил «Ахмат» в матче 12-го тура РПЛ — 3:0.

Счет на 34-й минуте открыл Егор Голенков. 7 минут спустя преимущество ростовчан удвоил Максим Осипенко, реализовавший пенальти. На 53-й минуте счет до разгромного довел Мохаммад Мохебби.

Команда Валерия Карпина одержала первую победу в РПЛ с 12 августа. Тогда ростовчане разгромили «Рубин» (3:0).

«Ростов» (13 очков) поднялся на десятое место в РПЛ. «Ахмат» (12) опустился на 12-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Ростов» дома примет «Локомотив», а грозненцы на выезде сыграют с «Зенитом». Оба матча пройдут 28 октября.