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«Ахмат» обыграл «Ростов» и одержал первую победу в сезоне РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
«Ростов» — «Ахмат» — 2:3. 26 октября 2024 года.
Фото ФК «Ростов»
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«Ахмат» на выезде обыграл «Ростов» в матче 13-го тура чемпионата России — 3:2. Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена».

Первый гол в матче забил полузащитник грозненцев Даниил Уткин на 33-й минуте, а через минуту форвард ростовчан Николай Комличенко сравнял счет. На 36-й минуте полузащитник Лечи Садулаев вывел «Ахмат» вперед.

Во втором тайме Садулаев оформил дубль, забив на 51-й минуте. На 69-й минуте полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби отыграл один мяч.

«Ахмат» одержал первую победу в текущем сезоне РПЛ. Команда набрала 9 очков и поднялась на 15-е место.

«Ростов» продлил серию без побед до 6 матчей (2 ничьи и 4 поражения) и находится на 9-й строчке с 13 баллами.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
26 окт, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
2:3
Ахмат

Источник: Таблица РПЛ
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Ростов

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