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Сегодня, 17:30

«Ростов» — «Ахмат»: смотреть трансляцию матча РПЛ онлайн

«Ростов» сыграет с «Ахматом» в чемпионате России 26 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Валерий Карпин, главный тренер ФК «Ростов».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Ростов» примет «Ахмат» в рамках 13-го тура чемпионата России в субботу, 26 октября. Игра пройдет на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ростов» — «Ахмат» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 12-ти туров премьер-лиги команда Валерия Карпина набрала 13 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. Команда из Грозного с 6-ю баллами идет на 16-й строчке чемпионата.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
26 окт, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Ахмат

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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