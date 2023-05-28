Сегодня, 17:53
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Ахмата» на игру 29-го тура РПЛ.
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Лангович, Прохин, Сильянов, Байрамян, Миронов, Тугарев, Глебов, Щетинин, Голенков.
Запасные: Медведев, Григорьев, Терентьев, Осипенко, Поярков, Семенчук, Уткин, Комаров, Шанталий, Селява, Полоз, Тошевски.
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Камилов, Карапузов, Харин, Ильин, Агаларов.
Запасные: Опарин, Ташаев, Уциев, Ибишев, Трошечкин, Олейников, Мацуев, Швец, Якуев, Черняк, Альсултанов.
Игра стартует в 19.00 по московскому времени.