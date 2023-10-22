Сегодня, 17:58
«Ростов» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ.
Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Вахания, Мелехин, Ионов, Миронов, Уткин, Глебов, Моххеби, Голенков.
Запасные: Медведев, Цулая, Терентьев, Лангович, Прохин, Кирш, Байрамян, Акбашев, Тугарев, Щетинин, Комаров, Комличенко.
Стартовый состав «Ахмата»: Опарин, Богосавац, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Бериша, Швец, Харин, Ковачев, Камило, Ильин.
Запасные: Шелия, Ташаев, Уциев, Быстров, Волков, Камилов, Олейников, Гбамбле, Даниэл Жуниор, Конате, Агаларов.
Встреча пройдет на «Ростов Арене». Начало — в 19.00 по московскому времени.