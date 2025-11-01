«Ростов» — «Акрон»: Беншимол реализовал пенальти, Роналдо удалили за фол в штрафной

Нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол открыл счет в матче 14-го тура РПЛ против «Ростова» — 1:0.

Форвард реализовал пенальти на 79-й минуте встречи. 11-метровый в ворота ростовчан был назначен за фол нападающего хозяев Роналдо на Беншимоле в своей штрафной.

Главный судья встречи Ян Бобровский после вмешательства ВАР назначил пенальти и показал Роналдо желтую карточку, которая стала для футболиста второй в матче.

Гол в ворота «Ростова» стал для Беншимола третьим в чемпионате России-2025/26 и седьмым в сезоне с учетом всех турниров.