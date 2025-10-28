Видео
28 октября, 15:30

«Ростов» — «Акрон»: дата и время начала матча 14-го тура РПЛ

«Ростов» и «Акрон» встретятся в матче 14-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Ростов» и «Акрон» встретятся в матче 14-го тура чемпионата России в субботу, 1 ноября. Игра будет проходить на «Ростов Арене», начало — в 20.15 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
01 ноября, 20:15. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
0:1
Акрон

Следить за основными событиями и результатом игры «Ростов» — «Акрон» можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу ростовчан и тольяттинцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В 13 турах чемпионата России «Ростов» набрал 15 очков, «Акрон» — 12 очков. В 13-м туре ростовчане сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), а тольяттинцы с тем же счетом завершили матч с «Локомотивом».

