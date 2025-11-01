«Ростов» — «Акрон»: гол Голенкова отменили из-за офсайда, ВАР проверял эпизод 9 минут

Гол нападающего «Ростова» Егора Голенкова в матче 14-го тура РПЛ против «Акрона» отменили после вмешательства ВАР. Форвард забил на 82-й минуте, однако судьи зафиксировали офсайд у защитника ростовчан Умара Сако. ВАР проверял эпизод 9 минут, главный судья встречи Ян Бобровский добавил 10 минут ко второму тайму. За четыре минуты до этого нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол открыл счет, реализовав пенальти в ворота «Ростова». Форвард ростовчан Роналдо, сфоливший на Беншимоле, получил вторую желтую карточку и был удален с поля. 11-метровый был назначен после вмешательства ВАР. Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

01 ноября, 20:15. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

hattabych Без бутылки тут не разобраться, решили судьи на ВАР и отправили гонца. Пока разливали, закусывали, вот и время прошло. Зато разобрались, линия правда кривовато вышла, но это не принципиально. 02.11.2025

noname123 Кому это надо? 02.11.2025

Иван Л. Ублюдки и еще тупее 02.11.2025

Анжиецц Это уже ни в какие ворота. Надо вводить лимит на рассмотрение ситуации ВАРом. Не уложились в минуту - эпизод заигран. Неужели настоящим профи минуты не хватит? 02.11.2025

alexb2025personal Надо девять минут, чтобы понять есть ЯВНАЯ ошибка судьи или нет. 01.11.2025

Djin Ignatov Хорошо что есть ВАР ! А то сколько бы голов не правильно было бы защитаны !! 01.11.2025