Судейство
1 ноября, 22:07
Гол нападающего «Ростова» Егора Голенкова в матче 14-го тура РПЛ против «Акрона» отменили после вмешательства ВАР.
Форвард забил на 82-й минуте, однако судьи зафиксировали офсайд у защитника ростовчан Умара Сако. ВАР проверял эпизод 9 минут, главный судья встречи Ян Бобровский добавил 10 минут ко второму тайму.
За четыре минуты до этого нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол открыл счет, реализовав пенальти в ворота «Ростова». Форвард ростовчан Роналдо, сфоливший на Беншимоле, получил вторую желтую карточку и был удален с поля. 11-метровый был назначен после вмешательства ВАР.
hattabych
Без бутылки тут не разобраться, решили судьи на ВАР и отправили гонца. Пока разливали, закусывали, вот и время прошло. Зато разобрались, линия правда кривовато вышла, но это не принципиально.
02.11.2025
noname123
Кому это надо?
02.11.2025
Иван Л.
Ублюдки и еще тупее
02.11.2025
Анжиецц
Это уже ни в какие ворота. Надо вводить лимит на рассмотрение ситуации ВАРом. Не уложились в минуту - эпизод заигран. Неужели настоящим профи минуты не хватит?
02.11.2025
alexb2025personal
Надо девять минут, чтобы понять есть ЯВНАЯ ошибка судьи или нет.
01.11.2025
Djin Ignatov
Хорошо что есть ВАР ! А то сколько бы голов не правильно было бы защитаны !!
01.11.2025
Адекватный спартач
Вар обслуживался эстонцами???
01.11.2025