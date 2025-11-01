«Ростов» и «Акрон» сыграют в чемпионате России 1 ноября

«Ростов» и «Акрон» встретятся в 14-м туре чемпионата России в субботу, 1 ноября. Матч в Ростове-на-Дону на «Ростов Арене» начинается в 20.15 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

01 ноября, 20:15. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

Ключевые события и результат игры «Ростов» — «Акрон» изучайте в матч-центре и ленте раздела РПЛ на нашем сайте.

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир доступен на платной основе и начнется в 20.10 мск.

Ростовчане в предыдущем туре сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), а тольяттинцы — с «Локомотивом» (1:1).

Расписание и результаты, турнирную таблицу чемпионата России, новости и обзоры изучайте в разделе РПЛ на нашем сайте.