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Сегодня, 21:55

Гол Дзюбы помог «Акрону» обыграть «Ростов» в матче РПЛ

Егор Голенков.
Фото ФК «Ростов»
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«Акрон» одержал победу над «Ростовом» в выездном матче 10-го тура чемпионата России — 2:0.

Голы забили Жилсон Беншимол и Артем Дзюба.

36-летний Дзюба впервые в сезоне поразил ворота соперников. Ранее он отметился тремя результативными передачами.

«Акрон» набрал 11 очков и переместился на девятое место в таблице РПЛ. «Ростов» опустился на восьмую строчку, имея в активе 12 баллов.

В ближайшем матче чемпионата страны тольяттинцы примут «Пари НН», а дончане встретятся на выезде со «Спартаком». Обе игры состоятся 5 октября.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
0:2
Акрон
Артем Дзюба
Футбол
ФК Акрон
ФК Ростов

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