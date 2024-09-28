Гол Дзюбы помог «Акрону» обыграть «Ростов» в матче РПЛ

Сегодня, 21:55
«Акрон» одержал победу над «Ростовом» в выездном матче 10-го тура чемпионата России — 2:0.
Голы забили Жилсон Беншимол и Артем Дзюба.
36-летний Дзюба впервые в сезоне поразил ворота соперников. Ранее он отметился тремя результативными передачами.
«Акрон» набрал 11 очков и переместился на девятое место в таблице РПЛ. «Ростов» опустился на восьмую строчку, имея в активе 12 баллов.
В ближайшем матче чемпионата страны тольяттинцы примут «Пари НН», а дончане встретятся на выезде со «Спартаком». Обе игры состоятся 5 октября.