«Ростов» в меньшинстве уступил «Акрону», два гола ростовчан отменили в концовке

«Ростов» дома проиграл «Акрону» в матче 14-го тура РПЛ — 0:1.
Единственный гол на 78-й минуте забил форвард гостей Жилсон Беншимол, реализовавший пенальти. 11-метровый был назначен после вмешательства ВАР из-за фола нападающего ростовчан Роналдо на Беншимоле в своей штрафной. Бразилец получил за это нарушение желтую карточку, которая стала для него второй в матче.
На 82-й минуте отличился нападающий «Ростова» Егор Голенков, но его гол был отменен из-за офсайда у защитника хозяев Умара Сако. Офсайд был зафиксирован после вмешательства ВАР, который проверял эпизод 9 минут. На 90+12-й минуте гол защитника «Ростова» Давида Семенчука также отменили из-за офсайда после вмешательства ВАР.
«Акрон» поднялся на 10-е место в таблице РПЛ с 15 очками. «Ростов», у которого также 15 очков, идет на 11-й строчке, уступая тольяттинцам по дополнительным показателям.
В следующем туре «Акрон» сыграет на выезде с московским «Динамо», а «Ростов» встретится в гостях с «Сочи».
Chukcha53
В начале семидесятых на ростовском ипподроме был случай, когда купили весь заезд: никто не должен был выиграть.Скачки были эпические-практически на месте,но перед финишем одна лошадь не выдержала издевательств и понесла, а жокей вместо того чтобы упасть доскакал до финиша и попал на приличные бабки. Похоже такая же коллизия случилась и в игре с Акроном, Ростов забил, но это не было нужно заинтересованным лицам и это нормально, когда "соревнованиями" управляют тотализаторы, такие вещи не редкость. Хорошо, что удалось за 10 минут найти необходимый ракурс, хотя за это время хорошо проплаченный ИИ успел бы сгенерировать вообще весь матч.
02.11.2025
noname123
02.11.2025
noname123
ВАР зенитовский - это когда безнаказанно яичницу в промежности Лусиано делают?
02.11.2025
RSMsouth
Загорелый Рукоблуд всю игру врезался сам в Сано , искал пенку . Бедный Сако в какой то момент обьяснил ему ласково и тот подлез под Рони . а дальше ВОР искал как бы отменить год Егора - 10 минут искал , это жесть
02.11.2025
RSMsouth
За три игры дома Ростов пропустил три гола: от НН , Дагов и Рукоблудов . И все с пенальти . Хз что происходит , но VAR профессионально тянет Ростов вниз .
02.11.2025
Деметрио
Посмотрел обзор. Сако плечом в оффсайде, немного, но есть. Второй момент вообще бесспорный. По пенальти и двум ЖК тоже нет вопросов. Чего ныть тогда?!
02.11.2025
Симон Вирсаладзе
9 минут? Не, ну надо какой-то лимит устанавливать, а то они так и по полчаса будут тянуть (пока деньги судье на карту не переведут).
02.11.2025
bothof
ВАР превращает футбол в балаган!
02.11.2025
elgatitto
Опять судью вар-овцу купили. Вся страна видела, что оффсайда у Сако не было. На хрена им столько денег? Никак не угомонятся.
01.11.2025
Морская свинка_1979
01.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Акрон и Ростов - близнецы-братья. Кто в стыках будет наиболее ценен? Говорите, Самара? Дорога вам - скатертью. Махачкала? Этот рифма ваще нэуместен...
01.11.2025
Dmitriy Nekrasov
Акрон с победой! Молодцы!
01.11.2025
Топотун
01.11.2025
Топотун
01.11.2025
Топотун
01.11.2025
Saiga-спринтер
Такие веши делают не Валерки-веринские. Таких недоучек тренерских к этой кухне не подпускают. Мзда есть в каждом матче РПЛ, без исключения.
01.11.2025
Морская свинка_1979
ПРиехал домой. Несмотря на прогрыш эмоциям в концовке доволен. Но Ростов всё таки убили.
01.11.2025
Saiga-спринтер
01.11.2025
Топотун
01.11.2025
Нед
Из-за этого грязного поклёпа можно подумать будто раньше Ростов пребывал в денежье и покупал судей. Но я верю Валере, он до такого не опустился бы.
01.11.2025
Нед
Это неважно. Всем известно, что даже кролика Роджера подставил именно Дзюба, а тут очевидно следы заметал, потому и не приехал.
01.11.2025
Saiga-спринтер
Ростов явно пребывает в безденежье. Акрон прибрал судей суммой мзды и у ростовских шансов не было против всех скопом.
01.11.2025
Топотун
01.11.2025
SuperDennis
01.11.2025
Нед
Того самого Сочи, который наконец смог раскрепоститься, и по делу раскатал Ахмат на выезде?
01.11.2025
Топотун
01.11.2025
Что за Аюта?
01.11.2025
Топотун
01.11.2025
Нед
В первом случае ему в ухо прилетело, он не подставлялся. В моменте с пеналем оба смотрели на мяч. В обоих случаях было больно, не сомневаюсь. Но его пляска смерти на газонепередаёт все оттенки его боли, его возмущения, его отчаянной жажды возмездия! Даже если бы он трусы снял, это не привлекло бы столько внимания к эпизоду.
01.11.2025
Топотун
01.11.2025
Что за Аюта?
01.11.2025
Топотун
01.11.2025
Что за Аюта?
01.11.2025
potter.shkoda
01.11.2025
Реалист-правдоруб
Все уже видели рывок Ростова в верхнюю часть турнирной таблицы после домашних матчей с Махачкалой, и Акроном, и выездного против Сочи
01.11.2025
Топотун
01.11.2025
potter.shkoda
да да... никаких ставок:joy::joy::joy:всё везде мелбетово, ой я хотел сказать по-честному...
01.11.2025
Топотун
01.11.2025
Что за Аюта?
Да точно не хуже, Бен же еще и мазохист, а Джонни мог бы так? Мне бы, как и Деппу, в голову не пришло лезть своей мордой под громадное негритянское запястье Умара Сако, чтобы выхватить в рожу, но подсадить Умара на желтую. Ну и ногу он правда всунул под подпрыгивающего Роналдо в штрафной Ростова, а потом покорчился от боли, зарабатывая пенальти. Актер-мазохист!
01.11.2025
potter.shkoda
вчерашний день они искали:joy::joy::joy:
01.11.2025
Нед
Зенит надо не понимать, Зенит надо чувствовать
01.11.2025
Топотун
01.11.2025
Топотун
01.11.2025
Топотун
01.11.2025
RobertH
Так то ж юбилей Матч ТВ! Вот и выдали на гора!
01.11.2025
АйЯЯйКиН-СССР
ВАР - зло... Он убивает футбол.:face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth: Жили и играли без ВАР, и выигрывали ЧМ и ЧЕ и никто не умер....
01.11.2025
Lars Berger
01.11.2025
RobertH
Скоро ВАР отменят во всём Мире, насмотревшись на его функцию в российском варианте. Будут создавать что - то такое, что хлопцы Дюкова и Митрофанова не смогут изгадить...
01.11.2025
potter.shkoda
судья на поле теперь так себе судья... да и игру можно 5часов играть.. поели поспали. вар посмотрели.. кому нужен этот футбол .. сбили настрой... Ростов молодцы... а тягомотина эта из за планов "на игру" ... кого надо
01.11.2025
ФОКСИ
Нет бегующего с телефоном на поле - зато появились очки....надо понять, что важнее команде....
01.11.2025
Нед
Жалкий завистник! Мальчонка отыграл лучше Джонни Деппа в Пиратах.
01.11.2025
potter.shkoda
это ноги,кого надо ноги,:joy::joy::joy:
01.11.2025
Реалист-правдоруб
Я не пойму, гол Мостового в ворота Локо определили по расположению ног, а отмена гола Ростова произошла по расположению то ли плеча, то ли локтя?
01.11.2025
potter.shkoda
слава богу помогли скдьи:joy::joy::joy:а судьи кто?а ну скажи реалист....правдорубь
01.11.2025
ladafan
01.11.2025
Что за Аюта?
Паршиво, что из-за этого актеришки Бена Шимола получил вторую желтую Роналдо и теперь пропустит игру. Про теорию заговора смешно, но как бы все сходится!
01.11.2025
Михаил 888
Все кроме отменного гола моменты спорные ,но все оттрактованы в сторону Акрона.
01.11.2025
Топотун
01.11.2025
ladafan
Дзюбы даже в Ростове не было, не то что на поле))
01.11.2025
Топотун
01.11.2025
Нед
Не влезай на чужую территорию! У спартаковцев монополия на такое.
01.11.2025
Топотун
01.11.2025
RobertH
01.11.2025
Топотун
01.11.2025
Деметрио
Так убил формально все правильно?
01.11.2025
МЯСО ВРЕДНО
Может голы Ростова и правильно отменили, но стремление забивать в меньшинстве похвально.
01.11.2025
Нед
Медиафутбольное поп-мма. Судья потерял контроль над матчем, надо было сразу на карточки сажать, как бить друг дружку начали. Очень боевой матч выдали команды, но с элементами цирка.
01.11.2025
ladafan
он и сказал, что если локоть, то не считается. Только он про игрока Акрона говорил))) А так там чистый оффсайд, только не понятно, что так долго искали, скорее всего как раз локоть или плечо
01.11.2025
Lars Berger
Вот какая сволочь назначает матчи на одно и то же время? Какая каша варится у неё в голове?!
01.11.2025
potter.shkoda
Тягомотина убивает... Особенно с ВАРонами... Давайте после каждого удара ВАР смотреть по часу .. утром сел смотреть матч... Пообедал . Поужинал...Погулял... Это футбол??? Кто создаст лигу КАК БЫЛО ..??? Надоело смотреть антифутбол...
01.11.2025
Врн36
01.11.2025
ladafan
обрати внимание, что он в низ совсем не смотрел
01.11.2025
AlexCS4
Ой, делов-то! Хоть в следующем туре. В этом сезоне Динаму только мертвый не обгонит.
01.11.2025
SuperDennis
Два отменили, второй точно овес, а первый, который рассматривали 15 минут - на тоненького. Шнякин сказал, что типа чья-то рука (!) была в офсайде. Рукой играть нельзя, но это же Шнякин. Ему можно.
01.11.2025
AlexCS4
Неожиданный результат. Но для чемпа полезный.
01.11.2025
TokTram_
Лучшая команда Самарской области ещё зубаста
01.11.2025
Врн36
а что с голами ростова? игру не смотрел
01.11.2025
Vladislav M
2 отмененных гола это конечно сильно. Наверное судьи решили окончательно Ростов убить, Акрону и Дзюбе должно быть очень стыдно за левые 3 очка. Позорище и ВАР и судьям….
01.11.2025
RSMsouth
Искали как отменить первый гол минут 10 … Думаю что рисовали стоп-кадр . Ростов стал сливать игры , зимой основа разбежится и Федотов с Саввиди будут тащить своих , вокруг Кучаева соберут ех-ЦСКС
01.11.2025
SuperDennis
Ростов продолжает раздавать очки налево-направо. Все-таки теория заговора, а иначе и не назовешь, что Альба не может (или не хочет) быть выше Валеры с его Динамо в таблице продолжает работать, как бы смешно это не звучало! Беншимол - актерище! Напоминает Комлю, прекрасно подставляется и вот сегодня чудно ножку подсунул в штрафной, заработал пеналь.
01.11.2025
RobertH
ВАР? Ну так ВАР ВАРу рознь. Есть ВАР мировой и европейский. Есть ВАР российский. И есть ВАР зенитовский. Что Ростову "вне игры", то бомжам гол. Я думаю, что это прекрасно! Это вносит свежую струю и приближает к очереному бл юбилею!
01.11.2025
Реалист-правдоруб
Ростов сам старается необгонять Динамо)
01.11.2025
Михаил 888
Судья профессионально убил Ростов и прицепится не к чему-по формальным признакам все правильно.Но и пеналь и тем более удаление под вопросом и первая отмена так же.Но Ростов молодцы боролись до конца
01.11.2025
Реалист-правдоруб
Судя по последним домашним матчам, Саввиди уже в деле)
01.11.2025
MMT
По ходу Ростову обогнать Динаму никогда не дадут
01.11.2025
GeoMaS
ВАР - инструмент, которым надо уметь пользоваться. И похоже надо утанавливать лимит на варовские решения. Если за определенное время ВАР не может найти контраргументы против забитого гола, его нужно засчитывать.
01.11.2025
Реалист-правдоруб
Заслуженное поражение Ростова, до удаления смотреть на футбол Альбы было тяжело
01.11.2025