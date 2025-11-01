«Ростов» в меньшинстве уступил «Акрону», два гола ростовчан отменили в концовке

«Ростов» дома проиграл «Акрону» в матче 14-го тура РПЛ — 0:1. Единственный гол на 78-й минуте забил форвард гостей Жилсон Беншимол, реализовавший пенальти. 11-метровый был назначен после вмешательства ВАР из-за фола нападающего ростовчан Роналдо на Беншимоле в своей штрафной. Бразилец получил за это нарушение желтую карточку, которая стала для него второй в матче. На 82-й минуте отличился нападающий «Ростова» Егор Голенков, но его гол был отменен из-за офсайда у защитника хозяев Умара Сако. Офсайд был зафиксирован после вмешательства ВАР, который проверял эпизод 9 минут. На 90+12-й минуте гол защитника «Ростова» Давида Семенчука также отменили из-за офсайда после вмешательства ВАР. «Акрон» поднялся на 10-е место в таблице РПЛ с 15 очками. «Ростов», у которого также 15 очков, идет на 11-й строчке, уступая тольяттинцам по дополнительным показателям. В следующем туре «Акрон» сыграет на выезде с московским «Динамо», а «Ростов» встретится в гостях с «Сочи». Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

01 ноября, 20:15. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

Chukcha53 В начале семидесятых на ростовском ипподроме был случай, когда купили весь заезд: никто не должен был выиграть.Скачки были эпические-практически на месте,но перед финишем одна лошадь не выдержала издевательств и понесла, а жокей вместо того чтобы упасть доскакал до финиша и попал на приличные бабки. Похоже такая же коллизия случилась и в игре с Акроном, Ростов забил, но это не было нужно заинтересованным лицам и это нормально, когда "соревнованиями" управляют тотализаторы, такие вещи не редкость. Хорошо, что удалось за 10 минут найти необходимый ракурс, хотя за это время хорошо проплаченный ИИ успел бы сгенерировать вообще весь матч. 02.11.2025

noname123 Лети отсюда, не задерживайся. А то от тебя навоза много. 02.11.2025

noname123 ВАР зенитовский - это когда безнаказанно яичницу в промежности Лусиано делают? 02.11.2025

RSMsouth Загорелый Рукоблуд всю игру врезался сам в Сано , искал пенку . Бедный Сако в какой то момент обьяснил ему ласково и тот подлез под Рони . а дальше ВОР искал как бы отменить год Егора - 10 минут искал , это жесть 02.11.2025

RSMsouth За три игры дома Ростов пропустил три гола: от НН , Дагов и Рукоблудов . И все с пенальти . Хз что происходит , но VAR профессионально тянет Ростов вниз . 02.11.2025

Деметрио Посмотрел обзор. Сако плечом в оффсайде, немного, но есть. Второй момент вообще бесспорный. По пенальти и двум ЖК тоже нет вопросов. Чего ныть тогда?! 02.11.2025

Симон Вирсаладзе 9 минут? Не, ну надо какой-то лимит устанавливать, а то они так и по полчаса будут тянуть (пока деньги судье на карту не переведут). 02.11.2025

bothof ВАР превращает футбол в балаган! 02.11.2025

elgatitto Опять судью вар-овцу купили. Вся страна видела, что оффсайда у Сако не было. На хрена им столько денег? Никак не угомонятся. 01.11.2025

Морская свинка_1979 мне по херу на лысых геев типа тебя. 01.11.2025

Дмитрий Ушкачев Акрон и Ростов - близнецы-братья. Кто в стыках будет наиболее ценен? Говорите, Самара? Дорога вам - скатертью. Махачкала? Этот рифма ваще нэуместен... 01.11.2025

Dmitriy Nekrasov Акрон с победой! Молодцы! 01.11.2025

Топотун Да, Шванц ! 01.11.2025

Топотун Может ты оближешь, деньгами не обижу ! 01.11.2025

Топотун Ты сглазил. Центр давно уже дома ! 01.11.2025

Saiga-спринтер Такие веши делают не Валерки-веринские. Таких недоучек тренерских к этой кухне не подпускают. Мзда есть в каждом матче РПЛ, без исключения. 01.11.2025

Морская свинка_1979 ПРиехал домой. Несмотря на прогрыш эмоциям в концовке доволен. Но Ростов всё таки убили. 01.11.2025

Saiga-спринтер Олизывай свой на пол-шестого за пол-сольдо 01.11.2025

Топотун У Топы есть немного лавэ. Сколько стоит тебя обоссать ? 01.11.2025

Нед Из-за этого грязного поклёпа можно подумать будто раньше Ростов пребывал в денежье и покупал судей. Но я верю Валере, он до такого не опустился бы. 01.11.2025

Нед Это неважно. Всем известно, что даже кролика Роджера подставил именно Дзюба, а тут очевидно следы заметал, потому и не приехал. 01.11.2025

Saiga-спринтер Ростов явно пребывает в безденежье. Акрон прибрал судей суммой мзды и у ростовских шансов не было против всех скопом. 01.11.2025

Топотун Топа -топ ! 01.11.2025

SuperDennis Гопа, сама ты шоха. 01.11.2025

Нед Того самого Сочи, который наконец смог раскрепоститься, и по делу раскатал Ахмат на выезде? 01.11.2025

Топотун У кого-то робил, у него другая связь значит. 01.11.2025

Что за Аюта? У Морской свинки-1979 робили, а у тебя не робили? Трындеть не надо, Топа! 01.11.2025

Топотун СуперПеннис шоха бомжей. Центр ненавидит бомжей ! 01.11.2025

Нед В первом случае ему в ухо прилетело, он не подставлялся. В моменте с пеналем оба смотрели на мяч. В обоих случаях было больно, не сомневаюсь. Но его пляска смерти на газонепередаёт все оттенки его боли, его возмущения, его отчаянной жажды возмездия! Даже если бы он трусы снял, это не привлекло бы столько внимания к эпизоду. 01.11.2025

Топотун На стадио мобильные теледрова не робили :( 01.11.2025

Что за Аюта? ))) Ржака! Чо на трансухе-то не присутствовал? За Зенит опять топил? 01.11.2025

Топотун Штопаный нига, все время падал и катался по полю, кузьмичи предлагали ему целебный банан ! 01.11.2025

Что за Аюта? Мелбетники во всем виноваты? С теориями заговора к SuperDennis-у 01.11.2025

potter.shkoda жаль 01.11.2025

Реалист-правдоруб Все уже видели рывок Ростова в верхнюю часть турнирной таблицы после домашних матчей с Махачкалой, и Акроном, и выездного против Сочи 01.11.2025

Топотун Это морская свинка с Хотунка Ростов сглазил, сидел бы дома ! 01.11.2025

potter.shkoda да да... никаких ставок:joy::joy::joy:всё везде мелбетово, ой я хотел сказать по-честному... 01.11.2025

Топотун Что лузгать, изъясняйся грамотно ! 01.11.2025

Что за Аюта? Да точно не хуже, Бен же еще и мазохист, а Джонни мог бы так? Мне бы, как и Деппу, в голову не пришло лезть своей мордой под громадное негритянское запястье Умара Сако, чтобы выхватить в рожу, но подсадить Умара на желтую. Ну и ногу он правда всунул под подпрыгивающего Роналдо в штрафной Ростова, а потом покорчился от боли, зарабатывая пенальти. Актер-мазохист! 01.11.2025

potter.shkoda вчерашний день они искали:joy::joy::joy: 01.11.2025

Нед Зенит надо не понимать, Зенит надо чувствовать 01.11.2025

Топотун Ты на него дрочишь и на лысого карлика ? 01.11.2025

Топотун Игры нет. Вперед, Ростов ! 01.11.2025

Топотун Топе к тебе можно кости кинуть на недельку ? 01.11.2025

RobertH Так то ж юбилей Матч ТВ! Вот и выдали на гора! 01.11.2025

АйЯЯйКиН-СССР ВАР - зло... Он убивает футбол.:face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth: Жили и играли без ВАР, и выигрывали ЧМ и ЧЕ и никто не умер.... 01.11.2025

Lars Berger Здоров, херчик. 01.11.2025

RobertH Скоро ВАР отменят во всём Мире, насмотревшись на его функцию в российском варианте. Будут создавать что - то такое, что хлопцы Дюкова и Митрофанова не смогут изгадить... 01.11.2025

potter.shkoda судья на поле теперь так себе судья... да и игру можно 5часов играть.. поели поспали. вар посмотрели.. кому нужен этот футбол .. сбили настрой... Ростов молодцы... а тягомотина эта из за планов "на игру" ... кого надо 01.11.2025

ФОКСИ Нет бегующего с телефоном на поле - зато появились очки....надо понять, что важнее команде.... 01.11.2025

Нед Жалкий завистник! Мальчонка отыграл лучше Джонни Деппа в Пиратах. 01.11.2025

potter.shkoda это ноги,кого надо ноги,:joy::joy::joy: 01.11.2025

Реалист-правдоруб Я не пойму, гол Мостового в ворота Локо определили по расположению ног, а отмена гола Ростова произошла по расположению то ли плеча, то ли локтя? 01.11.2025

potter.shkoda слава богу помогли скдьи:joy::joy::joy:а судьи кто?а ну скажи реалист....правдорубь 01.11.2025

ladafan ну так ты то все равно лузгать будешь постоянно))))) не вынимая 01.11.2025

Что за Аюта? Паршиво, что из-за этого актеришки Бена Шимола получил вторую желтую Роналдо и теперь пропустит игру. Про теорию заговора смешно, но как бы все сходится! 01.11.2025

Михаил 888 Все кроме отменного гола моменты спорные ,но все оттрактованы в сторону Акрона. 01.11.2025

Топотун ВОР. 01.11.2025

ladafan Дзюбы даже в Ростове не было, не то что на поле)) 01.11.2025

Топотун Акрон в перду, тебя в Гей-Хаус ! 01.11.2025

Нед Не влезай на чужую территорию! У спартаковцев монополия на такое. 01.11.2025

Топотун Привет, Генерал ! 01.11.2025

RobertH Бомжедроты и сюда залезли. А ну нах на ветку свою! Там сборная педр празднует! 01.11.2025

Топотун Второй пенальти домашний ! 01.11.2025

Деметрио Так убил формально все правильно? 01.11.2025

МЯСО ВРЕДНО Может голы Ростова и правильно отменили, но стремление забивать в меньшинстве похвально. 01.11.2025

Нед Медиафутбольное поп-мма. Судья потерял контроль над матчем, надо было сразу на карточки сажать, как бить друг дружку начали. Очень боевой матч выдали команды, но с элементами цирка. 01.11.2025

ladafan он и сказал, что если локоть, то не считается. Только он про игрока Акрона говорил))) А так там чистый оффсайд, только не понятно, что так долго искали, скорее всего как раз локоть или плечо 01.11.2025

Lars Berger Вот какая сволочь назначает матчи на одно и то же время? Какая каша варится у неё в голове?! 01.11.2025

potter.shkoda Тягомотина убивает... Особенно с ВАРонами... Давайте после каждого удара ВАР смотреть по часу .. утром сел смотреть матч... Пообедал . Поужинал...Погулял... Это футбол??? Кто создаст лигу КАК БЫЛО ..??? Надоело смотреть антифутбол... 01.11.2025

Врн36 спасибо 01.11.2025

ladafan обрати внимание, что он в низ совсем не смотрел 01.11.2025

AlexCS4 Ой, делов-то! Хоть в следующем туре. В этом сезоне Динаму только мертвый не обгонит. 01.11.2025

SuperDennis Два отменили, второй точно овес, а первый, который рассматривали 15 минут - на тоненького. Шнякин сказал, что типа чья-то рука (!) была в офсайде. Рукой играть нельзя, но это же Шнякин. Ему можно. 01.11.2025

AlexCS4 Неожиданный результат. Но для чемпа полезный. 01.11.2025

TokTram_ Лучшая команда Самарской области ещё зубаста 01.11.2025

Врн36 а что с голами ростова? игру не смотрел 01.11.2025

Vladislav M 2 отмененных гола это конечно сильно. Наверное судьи решили окончательно Ростов убить, Акрону и Дзюбе должно быть очень стыдно за левые 3 очка. Позорище и ВАР и судьям…. 01.11.2025

RSMsouth Искали как отменить первый гол минут 10 … Думаю что рисовали стоп-кадр . Ростов стал сливать игры , зимой основа разбежится и Федотов с Саввиди будут тащить своих , вокруг Кучаева соберут ех-ЦСКС 01.11.2025

SuperDennis Ростов продолжает раздавать очки налево-направо. Все-таки теория заговора, а иначе и не назовешь, что Альба не может (или не хочет) быть выше Валеры с его Динамо в таблице продолжает работать, как бы смешно это не звучало! Беншимол - актерище! Напоминает Комлю, прекрасно подставляется и вот сегодня чудно ножку подсунул в штрафной, заработал пеналь. 01.11.2025

RobertH ВАР? Ну так ВАР ВАРу рознь. Есть ВАР мировой и европейский. Есть ВАР российский. И есть ВАР зенитовский. Что Ростову "вне игры", то бомжам гол. Я думаю, что это прекрасно! Это вносит свежую струю и приближает к очереному бл юбилею! 01.11.2025

Реалист-правдоруб Ростов сам старается необгонять Динамо) 01.11.2025

Михаил 888 Судья профессионально убил Ростов и прицепится не к чему-по формальным признакам все правильно.Но и пеналь и тем более удаление под вопросом и первая отмена так же.Но Ростов молодцы боролись до конца 01.11.2025

Реалист-правдоруб Судя по последним домашним матчам, Саввиди уже в деле) 01.11.2025

MMT По ходу Ростову обогнать Динаму никогда не дадут 01.11.2025

GeoMaS ВАР - инструмент, которым надо уметь пользоваться. И похоже надо утанавливать лимит на варовские решения. Если за определенное время ВАР не может найти контраргументы против забитого гола, его нужно засчитывать. 01.11.2025