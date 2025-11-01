Видео
1 ноября, 22:22

«Ростов» в меньшинстве уступил «Акрону», два гола ростовчан отменили в концовке

Фото ФК «Ростов»

«Ростов» дома проиграл «Акрону» в матче 14-го тура РПЛ — 0:1.

Единственный гол на 78-й минуте забил форвард гостей Жилсон Беншимол, реализовавший пенальти. 11-метровый был назначен после вмешательства ВАР из-за фола нападающего ростовчан Роналдо на Беншимоле в своей штрафной. Бразилец получил за это нарушение желтую карточку, которая стала для него второй в матче.

На 82-й минуте отличился нападающий «Ростова» Егор Голенков, но его гол был отменен из-за офсайда у защитника хозяев Умара Сако. Офсайд был зафиксирован после вмешательства ВАР, который проверял эпизод 9 минут. На 90+12-й минуте гол защитника «Ростова» Давида Семенчука также отменили из-за офсайда после вмешательства ВАР.

«Акрон» поднялся на 10-е место в таблице РПЛ с 15 очками. «Ростов», у которого также 15 очков, идет на 11-й строчке, уступая тольяттинцам по дополнительным показателям.

В следующем туре «Акрон» сыграет на выезде с московским «Динамо», а «Ростов» встретится в гостях с «Сочи».

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
01 ноября, 20:15. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
0:1
Акрон
94

  • Chukcha53

    В начале семидесятых на ростовском ипподроме был случай, когда купили весь заезд: никто не должен был выиграть.Скачки были эпические-практически на месте,но перед финишем одна лошадь не выдержала издевательств и понесла, а жокей вместо того чтобы упасть доскакал до финиша и попал на приличные бабки. Похоже такая же коллизия случилась и в игре с Акроном, Ростов забил, но это не было нужно заинтересованным лицам и это нормально, когда "соревнованиями" управляют тотализаторы, такие вещи не редкость. Хорошо, что удалось за 10 минут найти необходимый ракурс, хотя за это время хорошо проплаченный ИИ успел бы сгенерировать вообще весь матч.

    02.11.2025

  • noname123

    Лети отсюда, не задерживайся. А то от тебя навоза много.

    02.11.2025

  • noname123

    ВАР зенитовский - это когда безнаказанно яичницу в промежности Лусиано делают?

    02.11.2025

  • RSMsouth

    Загорелый Рукоблуд всю игру врезался сам в Сано , искал пенку . Бедный Сако в какой то момент обьяснил ему ласково и тот подлез под Рони . а дальше ВОР искал как бы отменить год Егора - 10 минут искал , это жесть

    02.11.2025

  • RSMsouth

    За три игры дома Ростов пропустил три гола: от НН , Дагов и Рукоблудов . И все с пенальти . Хз что происходит , но VAR профессионально тянет Ростов вниз .

    02.11.2025

  • Деметрио

    Посмотрел обзор. Сако плечом в оффсайде, немного, но есть. Второй момент вообще бесспорный. По пенальти и двум ЖК тоже нет вопросов. Чего ныть тогда?!

    02.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    9 минут? Не, ну надо какой-то лимит устанавливать, а то они так и по полчаса будут тянуть (пока деньги судье на карту не переведут).

    02.11.2025

  • bothof

    ВАР превращает футбол в балаган!

    02.11.2025

  • elgatitto

    Опять судью вар-овцу купили. Вся страна видела, что оффсайда у Сако не было. На хрена им столько денег? Никак не угомонятся.

    01.11.2025

  • Морская свинка_1979

    мне по херу на лысых геев типа тебя.

    01.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Акрон и Ростов - близнецы-братья. Кто в стыках будет наиболее ценен? Говорите, Самара? Дорога вам - скатертью. Махачкала? Этот рифма ваще нэуместен...

    01.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Акрон с победой! Молодцы!

    01.11.2025

  • Топотун

    Да, Шванц !

    01.11.2025

  • Топотун

    Может ты оближешь, деньгами не обижу !

    01.11.2025

  • Топотун

    Ты сглазил. Центр давно уже дома !

    01.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Такие веши делают не Валерки-веринские. Таких недоучек тренерских к этой кухне не подпускают. Мзда есть в каждом матче РПЛ, без исключения.

    01.11.2025

  • Морская свинка_1979

    ПРиехал домой. Несмотря на прогрыш эмоциям в концовке доволен. Но Ростов всё таки убили.

    01.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Олизывай свой на пол-шестого за пол-сольдо

    01.11.2025

  • Топотун

    У Топы есть немного лавэ. Сколько стоит тебя обоссать ?

    01.11.2025

  • Нед

    Из-за этого грязного поклёпа можно подумать будто раньше Ростов пребывал в денежье и покупал судей. Но я верю Валере, он до такого не опустился бы.

    01.11.2025

  • Нед

    Это неважно. Всем известно, что даже кролика Роджера подставил именно Дзюба, а тут очевидно следы заметал, потому и не приехал.

    01.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Ростов явно пребывает в безденежье. Акрон прибрал судей суммой мзды и у ростовских шансов не было против всех скопом.

    01.11.2025

  • Топотун

    Топа -топ !

    01.11.2025

  • SuperDennis

    Гопа, сама ты шоха.

    01.11.2025

  • Нед

    Того самого Сочи, который наконец смог раскрепоститься, и по делу раскатал Ахмат на выезде?

    01.11.2025

  • Топотун

    У кого-то робил, у него другая связь значит.

    01.11.2025

  • Что за Аюта?

    У Морской свинки-1979 робили, а у тебя не робили? Трындеть не надо, Топа!

    01.11.2025

  • Топотун

    СуперПеннис шоха бомжей. Центр ненавидит бомжей !

    01.11.2025

  • Нед

    В первом случае ему в ухо прилетело, он не подставлялся. В моменте с пеналем оба смотрели на мяч. В обоих случаях было больно, не сомневаюсь. Но его пляска смерти на газонепередаёт все оттенки его боли, его возмущения, его отчаянной жажды возмездия! Даже если бы он трусы снял, это не привлекло бы столько внимания к эпизоду.

    01.11.2025

  • Топотун

    На стадио мобильные теледрова не робили :(

    01.11.2025

  • Что за Аюта?

    ))) Ржака! Чо на трансухе-то не присутствовал? За Зенит опять топил?

    01.11.2025

  • Топотун

    Штопаный нига, все время падал и катался по полю, кузьмичи предлагали ему целебный банан !

    01.11.2025

  • Что за Аюта?

    Мелбетники во всем виноваты? С теориями заговора к SuperDennis-у

    01.11.2025

  • potter.shkoda

    жаль

    01.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    Все уже видели рывок Ростова в верхнюю часть турнирной таблицы после домашних матчей с Махачкалой, и Акроном, и выездного против Сочи

    01.11.2025

  • Топотун

    Это морская свинка с Хотунка Ростов сглазил, сидел бы дома !

    01.11.2025

  • potter.shkoda

    да да... никаких ставок:joy::joy::joy:всё везде мелбетово, ой я хотел сказать по-честному...

    01.11.2025

  • Топотун

    Что лузгать, изъясняйся грамотно !

    01.11.2025

  • Что за Аюта?

    Да точно не хуже, Бен же еще и мазохист, а Джонни мог бы так? Мне бы, как и Деппу, в голову не пришло лезть своей мордой под громадное негритянское запястье Умара Сако, чтобы выхватить в рожу, но подсадить Умара на желтую. Ну и ногу он правда всунул под подпрыгивающего Роналдо в штрафной Ростова, а потом покорчился от боли, зарабатывая пенальти. Актер-мазохист!

    01.11.2025

  • potter.shkoda

    вчерашний день они искали:joy::joy::joy:

    01.11.2025

  • Нед

    Зенит надо не понимать, Зенит надо чувствовать

    01.11.2025

  • Топотун

    Ты на него дрочишь и на лысого карлика ?

    01.11.2025

  • Топотун

    Игры нет. Вперед, Ростов !

    01.11.2025

  • Топотун

    Топе к тебе можно кости кинуть на недельку ?

    01.11.2025

  • RobertH

    Так то ж юбилей Матч ТВ! Вот и выдали на гора!

    01.11.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    ВАР - зло... Он убивает футбол.:face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth: Жили и играли без ВАР, и выигрывали ЧМ и ЧЕ и никто не умер....

    01.11.2025

  • Lars Berger

    Здоров, херчик.

    01.11.2025

  • RobertH

    Скоро ВАР отменят во всём Мире, насмотревшись на его функцию в российском варианте. Будут создавать что - то такое, что хлопцы Дюкова и Митрофанова не смогут изгадить...

    01.11.2025

  • potter.shkoda

    судья на поле теперь так себе судья... да и игру можно 5часов играть.. поели поспали. вар посмотрели.. кому нужен этот футбол .. сбили настрой... Ростов молодцы... а тягомотина эта из за планов "на игру" ... кого надо

    01.11.2025

  • ФОКСИ

    Нет бегующего с телефоном на поле - зато появились очки....надо понять, что важнее команде....

    01.11.2025

  • Нед

    Жалкий завистник! Мальчонка отыграл лучше Джонни Деппа в Пиратах.

    01.11.2025

  • potter.shkoda

    это ноги,кого надо ноги,:joy::joy::joy:

    01.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    Я не пойму, гол Мостового в ворота Локо определили по расположению ног, а отмена гола Ростова произошла по расположению то ли плеча, то ли локтя?

    01.11.2025

  • potter.shkoda

    слава богу помогли скдьи:joy::joy::joy:а судьи кто?а ну скажи реалист....правдорубь

    01.11.2025

  • ladafan

    ну так ты то все равно лузгать будешь постоянно))))) не вынимая

    01.11.2025

  • Что за Аюта?

    Паршиво, что из-за этого актеришки Бена Шимола получил вторую желтую Роналдо и теперь пропустит игру. Про теорию заговора смешно, но как бы все сходится!

    01.11.2025

  • Михаил 888

    Все кроме отменного гола моменты спорные ,но все оттрактованы в сторону Акрона.

    01.11.2025

  • Топотун

    ВОР.

    01.11.2025

  • ladafan

    Дзюбы даже в Ростове не было, не то что на поле))

    01.11.2025

  • Топотун

    Акрон в перду, тебя в Гей-Хаус !

    01.11.2025

  • Нед

    Не влезай на чужую территорию! У спартаковцев монополия на такое.

    01.11.2025

  • Топотун

    Привет, Генерал !

    01.11.2025

  • RobertH

    Бомжедроты и сюда залезли. А ну нах на ветку свою! Там сборная педр празднует!

    01.11.2025

  • Топотун

    Второй пенальти домашний !

    01.11.2025

  • Деметрио

    Так убил формально все правильно?

    01.11.2025

  • МЯСО ВРЕДНО

    Может голы Ростова и правильно отменили, но стремление забивать в меньшинстве похвально.

    01.11.2025

  • Нед

    Медиафутбольное поп-мма. Судья потерял контроль над матчем, надо было сразу на карточки сажать, как бить друг дружку начали. Очень боевой матч выдали команды, но с элементами цирка.

    01.11.2025

  • ladafan

    он и сказал, что если локоть, то не считается. Только он про игрока Акрона говорил))) А так там чистый оффсайд, только не понятно, что так долго искали, скорее всего как раз локоть или плечо

    01.11.2025

  • Lars Berger

    Вот какая сволочь назначает матчи на одно и то же время? Какая каша варится у неё в голове?!

    01.11.2025

  • potter.shkoda

    Тягомотина убивает... Особенно с ВАРонами... Давайте после каждого удара ВАР смотреть по часу .. утром сел смотреть матч... Пообедал . Поужинал...Погулял... Это футбол??? Кто создаст лигу КАК БЫЛО ..??? Надоело смотреть антифутбол...

    01.11.2025

  • Врн36

    спасибо

    01.11.2025

  • ladafan

    обрати внимание, что он в низ совсем не смотрел

    01.11.2025

  • AlexCS4

    Ой, делов-то! Хоть в следующем туре. В этом сезоне Динаму только мертвый не обгонит.

    01.11.2025

  • SuperDennis

    Два отменили, второй точно овес, а первый, который рассматривали 15 минут - на тоненького. Шнякин сказал, что типа чья-то рука (!) была в офсайде. Рукой играть нельзя, но это же Шнякин. Ему можно.

    01.11.2025

  • AlexCS4

    Неожиданный результат. Но для чемпа полезный.

    01.11.2025

  • TokTram_

    Лучшая команда Самарской области ещё зубаста

    01.11.2025

  • Врн36

    а что с голами ростова? игру не смотрел

    01.11.2025

  • Vladislav M

    2 отмененных гола это конечно сильно. Наверное судьи решили окончательно Ростов убить, Акрону и Дзюбе должно быть очень стыдно за левые 3 очка. Позорище и ВАР и судьям….

    01.11.2025

  • RSMsouth

    Искали как отменить первый гол минут 10 … Думаю что рисовали стоп-кадр . Ростов стал сливать игры , зимой основа разбежится и Федотов с Саввиди будут тащить своих , вокруг Кучаева соберут ех-ЦСКС

    01.11.2025

  • SuperDennis

    Ростов продолжает раздавать очки налево-направо. Все-таки теория заговора, а иначе и не назовешь, что Альба не может (или не хочет) быть выше Валеры с его Динамо в таблице продолжает работать, как бы смешно это не звучало! Беншимол - актерище! Напоминает Комлю, прекрасно подставляется и вот сегодня чудно ножку подсунул в штрафной, заработал пеналь.

    01.11.2025

  • RobertH

    ВАР? Ну так ВАР ВАРу рознь. Есть ВАР мировой и европейский. Есть ВАР российский. И есть ВАР зенитовский. Что Ростову "вне игры", то бомжам гол. Я думаю, что это прекрасно! Это вносит свежую струю и приближает к очереному бл юбилею!

    01.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    Ростов сам старается необгонять Динамо)

    01.11.2025

  • Михаил 888

    Судья профессионально убил Ростов и прицепится не к чему-по формальным признакам все правильно.Но и пеналь и тем более удаление под вопросом и первая отмена так же.Но Ростов молодцы боролись до конца

    01.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    Судя по последним домашним матчам, Саввиди уже в деле)

    01.11.2025

  • MMT

    По ходу Ростову обогнать Динаму никогда не дадут

    01.11.2025

  • GeoMaS

    ВАР - инструмент, которым надо уметь пользоваться. И похоже надо утанавливать лимит на варовские решения. Если за определенное время ВАР не может найти контраргументы против забитого гола, его нужно засчитывать.

    01.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    Заслуженное поражение Ростова, до удаления смотреть на футбол Альбы было тяжело

    01.11.2025

    Футбол
    РПЛ
    ФК Акрон
    ФК Ростов
