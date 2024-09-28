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«Ростов» — «Акрон»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Ростов» и «Акрон» проведут матч РПЛ 28 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Ростов» примет «Акрон» в 10-м туре РПЛ в субботу, 28 сентября. Матч пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажут только на сайте matchtv.ru (при условии платной подписки). Трансляция начнется в 20.00 мск. Ключевые события и результат встречи «Ростов» — «Акрон» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Акрон

После девяти туров чемпионата России «Ростов» с 12 очками занимает 7-е место в таблице РПЛ, «Акрон» — с 8 очками идет на 11-й строчке.

ФК Акрон
ФК Ростов

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