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«Ростов» — «Акрон»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Ростов» сыграет с «Акроном» в 10-м туре РПЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Ростов» примет «Акрон» в 10-м туре чемпионата России в субботу, 28 сентября. Встреча состоится на «Ростов Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Ростов» — «Акрон» покажут только на сайте match.tv (на платной основе). Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка.

Следить за ключевыми событиями игры «Ростов» — «Акрон» можно в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Акрон

В 9 турах чемпионата дебютант РПЛ «Акрон» набрал 8 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. У «Ростова» — 12 очков и 7-е место.

ФК Акрон
ФК Ростов

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