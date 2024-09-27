«Ростов» сыграет с «Акроном» в 10-м туре РПЛ

«Ростов» примет «Акрон» в 10-м туре чемпионата России в субботу, 28 сентября. Встреча состоится на «Ростов Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Ростов» — «Акрон» покажут только на сайте match.tv (на платной основе). Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка.

Следить за ключевыми событиями игры «Ростов» — «Акрон» можно в нашем матч-центре.

В 9 турах чемпионата дебютант РПЛ «Акрон» набрал 8 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. У «Ростова» — 12 очков и 7-е место.