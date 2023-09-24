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Сегодня, 15:35

«Ростов» анонсировал матч с ЦСКА в стиле фильма «Бумер»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Алексей Миронов и Данил Глебов в ролике «Ростова» перед матчем с ЦСКА.
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«Ростов» анонсировал домашний матч 9-го тура РПЛ против ЦСКА роликом в стиле фильма «Бумер».

Пресс-служба клуба опубликовала на официальном YouTube-канале команды видео, в котором полузащитники Данил Глебов и Алексей Миронов воспроизвели одну из сцен фильма.

В ролике Глебов и Миронов останавливают машину, за рулем которой едет человек в маске коня. Футболисты вступают с ним в конфликт, отнимают машину и назначают встречу на домашнем стадионе «Ростова» в воскресенье, 24 сентября в 19.00 — в этот момент у команды начнется матч против армейцев.

«Ростов» с 8 очками в 8 матчах занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА идет седьмым с 12 очками в 8 играх.

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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