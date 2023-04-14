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14 апреля, 23:57

«Ростов» анонсировал матч с «Зенитом» в стиле фильма «11 друзей Оушена»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Постер «Ростова» с отсылкой на фильм.
Фото ФК «Ростов»
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Пресс-служба «Ростова» выпустила ролик в стиле фильма «11 друзей Оушена» перед матчем с «Зенитом» в 23-м туре РПЛ.

Главные роли в видео сыграли тренер ростовчан Валерий Карпин и защитник Александр Сильянов, которые вели диалог:

Силь, дело непростое, такого давно не было, поэтому нужен план и хорошая команда

Команда есть, молодая. Не без грешков, конечно, но с психологией все в порядке. А о чем речь, хотим заработать хотя бы очко?

Три

А смысл? В конечном итоге мы все равно их не обгоним

Понятно, что с учетом нынешних реалий и всех наших проблем, это будет тяжело. Но раз уж пришла такая карта, давай попробуем сорвать весь куш.

Встреча между «Ростовом» и «Зенитом» пройдет в воскресенье, 16 апреля. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Александр Сильянов
Валерий Карпин
Футбол
ФК Зенит
ФК Ростов
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