«Ростов» анонсировал матч с «Зенитом» в стиле фильма «11 друзей Оушена»

14 апреля, 23:57
Пресс-служба «Ростова» выпустила ролик в стиле фильма «11 друзей Оушена» перед матчем с «Зенитом» в 23-м туре РПЛ.
Главные роли в видео сыграли тренер ростовчан Валерий Карпин и защитник Александр Сильянов, которые вели диалог:
— Силь, дело непростое, такого давно не было, поэтому нужен план и хорошая команда
— Команда есть, молодая. Не без грешков, конечно, но с психологией все в порядке. А о чем речь, хотим заработать хотя бы очко?
— Три
— А смысл? В конечном итоге мы все равно их не обгоним
— Понятно, что с учетом нынешних реалий и всех наших проблем, это будет тяжело. Но раз уж пришла такая карта, давай попробуем сорвать весь куш.
Встреча между «Ростовом» и «Зенитом» пройдет в воскресенье, 16 апреля. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.