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«Ростов» разгромил «Арарат-Армению» в заключительном матче на сборах в Абу-Даби

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ростов» обыграл «Арарат-Армению» (3:0) в матче на сборах в Абу-Даби (ОАЭ).

У ростовчан отличились Хорен Байрамян (с пенальти), Максим Осипенко и Степан Мельников.

Игра против «Арарата-Армении» стала для «Ростова» заключительной на сборах в ОАЭ. Первый официальный матч после зимней паузы команда проведет 22 февраля против «Урала» в 1/4 финала Кубка России.

Товарищеские матчи. Клубы

«Ростов» — «Арарат-Армения» — 3:0 (2:0)

Голы: Байрамян, 30 — с пенальти (1:0). Осипенко, 43 (2:0). Мельников, 53 (3:0).

«Ростов»: Песьяков, Прохин (Терентьев, 46), Чернов (Бочаров, 46), Осипенко (Сильянов, 46), Глебов (Мелехин, 46), Лангович (Миронов, 46), Байрамян (Шанталий, 46), Селява (Сухомлинов, 46), Уткин (Полоз, 46), Щетинин (Мельников, 46. Тугарев, 78), Голенков (Комаров, 46).

18 февраля.

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