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Сегодня, 15:00

«Ростов» — «Балтика»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Ростов» сыграет с «Балтикой» в чемпионате России 19 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Никита Медведев (ФК «Ростов»).
Фото ФК «Ростов»
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«Ростов» на своем поле примет «Балтику» в рамках 29-го тура РПЛ в воскресенье, 19 мая. Игра состоится на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Ростов» — «Балтика» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры премьер-лиги сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда Валерия Карпина набрала 40 очков и занимает девятое место в таблице чемпионата. Калининградский клуб с 26 баллами идет на 15-й строчке премьер-лиги.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
19 мая, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Балтика

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Ростов
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