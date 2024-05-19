Сегодня, 15:28
Стали известны стартовые составы на матч между «Ростовом» и «Балтикой» в 29-м туре РПЛ.
«Ростов»: Медведев, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Уткин, Глебов, Щетинин, Азнауров, Голенков, Роналдо.
Запасные: Песьяков, Цулая, Терентьев, Чернов, Мелехин, Игнатов, Байрамян, Шанталий, Колтаков, Комличенко.
«Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес, Андраде, Луна, Капленко, Бистрович, Ковалев, Лисакович, Энрикес, Фернандес.
Запасные: Коновавалов, Бориско, Осипов, Остойич, Радмановац, Гассама, Кузьмин, Рыбчинский, Аванесян, Лазарев, Пряхин, Козлов.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Балтика».