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Сегодня, 21:56

Матч «Ростова» и ЦСКА на старте сезона завершился ничьей

Алина Савинова
Игроки «Ростова» и ЦСКА в матче 1-го тура РПЛ (0:0).
Фото ФК «Ростов»
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ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Ростовом» в матче 1-го тура чемпионата России — 0:0. Это первая нулевая ничья в сезоне-2024/25.

В этой игре три футболиста получили желтые карточки — форвард ростовчан Николай Комличенко, полузащитник желто-синих Даниил Уткин и защитник армейцев Данил Круговой, который дебютировал за ЦСКА в РПЛ.

«Ростов» на данный момент с 1 баллом идет на четвертой позиции в РПЛ, ЦСКА с таким же количеством очков располагается на строчку ниже.

Московская команда 27 июля отправится в гости к «Пари НН». Ростовчане днем ранее на выезде сыграют против «Крыльев Советов».

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
20 июл, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
0:0
ЦСКА

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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