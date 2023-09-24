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Сегодня, 20:59

«Ростов» и ЦСКА сыграли вничью, команды забили 6 мячей на двоих

Ана Горшкова
Корреспондент
«Ростов».
Фото ФК «Ростов»
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«Ростов» дома сыграл вничью с ЦСКА в матче 9-го тура чемпионата России — 3:3.

Счет в игре открыл полузащитник ростовчан Алексей Миронов на 7-й минуте. Через 5 минут нападающий Егор Голенков удвоил преимущество команды. На 26-й минуте бразильский защитник ЦСКА Келвен отыграл один мяч.

В начале второго тайма игрок «Ростова» Голенков записал на свой счет второй гол в матче. После этого дважды забили футболисты ЦСКА: Федор Чалов на 65-й минуте и Аббос Файзуллаев на 70-й.

ЦСКА с 13 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» находится на 11-й строчке (9 очков).

В следующем туре чемпионата России армейцы 30 сентября примут «Балтику», а ростовчане 29 сентября сыграют с «Уралом».

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
24 сент, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
3:3
ЦСКА
Источник: Таблица РПЛ
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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