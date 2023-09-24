«Ростов» и ЦСКА сыграли вничью, команды забили 6 мячей на двоих

«Ростов» дома сыграл вничью с ЦСКА в матче 9-го тура чемпионата России — 3:3.

Счет в игре открыл полузащитник ростовчан Алексей Миронов на 7-й минуте. Через 5 минут нападающий Егор Голенков удвоил преимущество команды. На 26-й минуте бразильский защитник ЦСКА Келвен отыграл один мяч.

В начале второго тайма игрок «Ростова» Голенков записал на свой счет второй гол в матче. После этого дважды забили футболисты ЦСКА: Федор Чалов на 65-й минуте и Аббос Файзуллаев на 70-й.

ЦСКА с 13 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» находится на 11-й строчке (9 очков).

В следующем туре чемпионата России армейцы 30 сентября примут «Балтику», а ростовчане 29 сентября сыграют с «Уралом».