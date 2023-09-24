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Сегодня, 18:00

«Ростов» — ЦСКА: прямая трансляция матча РПЛ

«Ростов» сыграет с ЦСКА в чемпионате России 24 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Акинфеев, игрок ФК ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Ростов» сыграет с ЦСКА в матче 9-го тура чемпионата России 24 сентября, в воскресенье. Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Ростов» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию противостояния можно посмотреть на телеканале «Матч Премьер». Начало эфира — 18.55 мск. За играми РПЛ сезона 2023 / 2024 можно следить на сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда Валерия Карпина занимает 12-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги (РПЛ) с 8-ю очками, армейцы располагаются на 7-й строчке, в их активе 12 баллов.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
24 сент, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
ЦСКА

РПЛ: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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