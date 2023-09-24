«Ростов» сыграет с ЦСКА в матче 9-го тура чемпионата России 24 сентября, в воскресенье. Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Ростов» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию противостояния можно посмотреть на телеканале «Матч Премьер». Начало эфира — 18.55 мск. За играми РПЛ сезона 2023 / 2024 можно следить на сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда Валерия Карпина занимает 12-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги (РПЛ) с 8-ю очками, армейцы располагаются на 7-й строчке, в их активе 12 баллов.

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