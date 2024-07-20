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Сегодня, 18:53

«Ростов» — ЦСКА: Круговой и Койта сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между «Ростовом» и ЦСКА в первом туре РПЛ.

Игра пройдет на «Ростов Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени.

«Ростов»: Ятимов, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Уткин, Глебов, Щетинин, Азнауров, Комличенко, Роналдо.

Запасные: Одоевский, Ханкич, Чернов, Мелехин, Игнатов, Байрамян, Кучаев, Шанталий, Зубенко, Жбанов, Саравия, Голенков.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша, Обляков, Бистрович, Гайич, Чалов, Мусаев, Койта.

Запасные: Тороп, Боков, Агапов, Лукин, Келлвен, Риванди, Жемалетдинов, Глебов, Кисляк, Зделар, Гайч, Шуманский.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ростов» — ЦСКА.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
20 июл, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
ЦСКА

Футбол
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ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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