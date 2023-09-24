«Ростов» — ЦСКА: видео голов

«Ростов» принимает ЦСКА в матче 9-го тура РПЛ.

Полузащитник хозяев Алексей Миронов забил гол на 7-й минуте, на 12-й отличился форвард ростовчан Егор Голенков. На 26-й минуте один мяч отыграл защитник армейцев Келвен. На 50-й минуте Голенков оформил дубль. На 65-й минуте отличился форвард гостей Федор Чалов. На 70-й минуте Аббосбек Файзуллаев сравнял счет.

7-я минута. Алексей Миронов — 1:0

12-я минута. Егор Голенков — 2:0

26-я минута. Келвен — 2:1

50-я минута. Егор Голенков — 3:1

65-я минута. Федор Чалов — 3:2

70-я минута. Аббосбек Файзуллаев — 3:3