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Сегодня, 20:30

«Ростов» — ЦСКА: видео голов

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Футболисты «Ростова».
Фото ФК «Ростов»
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«Ростов» принимает ЦСКА в матче 9-го тура РПЛ.

Полузащитник хозяев Алексей Миронов забил гол на 7-й минуте, на 12-й отличился форвард ростовчан Егор Голенков. На 26-й минуте один мяч отыграл защитник армейцев Келвен. На 50-й минуте Голенков оформил дубль. На 65-й минуте отличился форвард гостей Федор Чалов. На 70-й минуте Аббосбек Файзуллаев сравнял счет.

7-я минута. Алексей Миронов — 1:0

12-я минута. Егор Голенков — 2:0

26-я минута. Келвен — 2:1

50-я минута. Егор Голенков — 3:1

65-я минута. Федор Чалов — 3:2

70-я минута. Аббосбек Файзуллаев — 3:3

Валерий Карпин&nbsp;&mdash; Владимир Федотов. «Ростов» — ЦСКА: команда Карпина забила два гола. Онлайн-трансляция матча
Алексей Миронов
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Егор Голенков
Келвен
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