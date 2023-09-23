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Сегодня, 19:00

«Ростов» — ЦСКА: время начала и где смотреть матч РПЛ

Канал «Матч Премьер» покажет прямую трансляцию игры РПЛ «Ростов» — ЦСКА 24 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Валерий Карпин.
Валерий Карпин.
Фото Артем Гусев / ФК «Ростов»
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«Ростов» на домашнем поле сыграет с ЦСКА в матче девятого тура чемпионата России по футболу в воскресенье, 24 сентября. Встреча пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена», начало — в 19.00 по московскому времени.

Канал «Матч Премьер» покажет видеотрансляцию матча «Ростов» — ЦСКА 24 сентября в прямом эфире. Начало — в 18.55.

Ключевые события встречи РПЛ будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Команда Валерия Карпина занимает 12-е место с 8 очками в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА, который тренирует Владимир Федотов, располагается на седьмой строчке с 12 баллами.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

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РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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