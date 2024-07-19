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Сегодня, 20:00

«Ростов» — ЦСКА: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

Матч 1-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА пройдет 20 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты «Ростова».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Ростов» в 1-м туре чемпионата России сезона-2024/2025 сыграет против ЦСКА в субботу, 20 июля. Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ростов» — ЦСКА будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Также на сайте «СЭ» проходят текстовые трансляции чемпионата России в разделе Live.

Смотреть видеотрансляцию матча РПЛ можно будет бесплатно в прямом эфире на канале «Матч ТВ», а также на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 19.50 мск. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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