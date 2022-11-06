«Ростов» победил «Динамо» и вышел на третье место в турнирной таблице

«Ростов» победил «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ. Ростовчане выиграли на своем поле со счетом 2:1.

Все мячи были забиты во втором тайме. В составе «Ростова» голами отметились полузащитник Кирилл Щетинин и Данил Глебов.

У «Динамо» единственный гол на счету нападающего Константина Тюкавина.

Отметим, что по ходу матча желтые карточки получили оба главных тренера — Валерий Карпин и Славиша Йоканович.

«Ростов» набрал 32 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Динамо» осталось на шестой строчке (26 очков).

В рамках 17-го тура «Ростов» на выезде 12 ноября сыграет против «Крыльев Советов». А «Динамо» 13 ноября ждет принципиальный матч против ЦСКА.