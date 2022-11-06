«Ростов» — «Динамо»: видеообзор матча 16-го тура РПЛ

«Ростов» на своем поле обыграл «Динамо» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:1.

В составе победителей мячи забили Кирилл Щетинин и Данил Глебов. У гостей отличился Константин Тюкавин.

Две голевые передачи на счету бывшего футболиста «Динамо» Николая Комличенко.

«Ростов», прервавший трехматчевую победную серию бело-голубых в чемпионате России, набрал 32 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Динамо» с 26 очками идет на шестой строчке.