«Ростов» — «Динамо»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

В воскресенье, 6 ноября состоится матч 16-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Ростов» примет на своем поле «Динамо». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В первом круге чемпионата команды не выявили победителя — 1:1.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Ростов» — «Динамо» вы сможете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».