25 октября, 14:30
«Ростов» и «Динамо» Махачкала встретятся в 13-м туре чемпионата России в субботу, 25 октября. Матч на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону начинается в 16.30 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры «Ростов» — «Динамо» Махачкала изучайте в матч-центре и ленте раздела РПЛ на нашем сайте.
Матч в прямом эфире показывают на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начинается в 16.25 мск, за пять минут до стартового свистка.
Ростовчане 12 турах чемпионата России набрали 14 очков и занимали 10-е место, у махачкалинского «Динамо» — 10 очков и 13-я строчка в таблице.