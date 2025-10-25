«Ростов» и «Динамо» Махачкала сыграют в чемпионате России 25 октября

«Ростов» и «Динамо» Махачкала встретятся в 13-м туре чемпионата России в субботу, 25 октября. Матч на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону начинается в 16.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

25 октября, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

Ключевые события и результат игры «Ростов» — «Динамо» Махачкала изучайте в матч-центре и ленте раздела РПЛ на нашем сайте.

Матч в прямом эфире показывают на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начинается в 16.25 мск, за пять минут до стартового свистка.

Ростовчане 12 турах чемпионата России набрали 14 очков и занимали 10-е место, у махачкалинского «Динамо» — 10 очков и 13-я строчка в таблице.