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«Ростов» — «Динамо» Махачкала: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Ростов» сыграет с «Динамо» Махачкала в чемпионате России 22 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Нападающий «Ростова» Роналдо.
Фото ФК «Ростов»
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«Ростов» встретится с «Динамо» Махачкала в матче 9-го тура чемпионата России по футболу в воскресенье, 22 сентября. Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и начнется в 16.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Ростов» — «Динамо» Махачкала можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 16.20 мск.

В истории личных встреч соперники провели два товарищеских матча. Оба раза победу одерживала команда из Ростова.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
22 сент, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Динамо Мх

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