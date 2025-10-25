«Ростов» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Ростовом» и махачкалинским «Динамо» в 13-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Ростове-на-Дону. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«Ростов»: Ятимов, Вахания, Чистяков, Сако, Мелехин, Кучаев, Миронов, Щетинин, Роналдо, Сулейманов, Голенков.

Запасные: Одоевский, Прохин, Семенчук, Игнатов, Лангович, Мохеби, Ибрагим, Байрамян, Жбанов, Шанталий, Комаров, Шамонин.

«Динамо» (Махачкала): Магомедов, Шумахов, Табидзе, Алибеков, Хоссейнеджад, Кагермазов, Мрезиг, Джабраилов, Глушков, Сундуков, Миро.

Запасные: Волк, М.Аззи, Аларкон, Зинович, Гаджиев, Магомедов, Агаларов, Сердеров.