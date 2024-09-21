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Сегодня, 16:30

«Ростов» — «Динамо» Махачкала: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Ростов» сыграет с «Динамо» Махачкала в чемпионате России 22 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Николай Комличенко (ФК «Ростов»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Ростов» сыграет с махачкалинским «Динамо» в 9-м туре чемпионата России в воскресенье, 22 сентября. Матч состоится на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ростов» — «Динамо» Махачкала будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 16.20 мск.

В истории очных противостояний соперники на официальном уровне еще не встречались. Клубы провели два товарищеских матча. Счет 2-0 в пользу ростовской команды.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
22 сент, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Динамо Мх

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