«Ростов» сыграет с махачкалинским «Динамо» в 9-м туре чемпионата России в воскресенье, 22 сентября. Матч состоится на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ростов» — «Динамо» Махачкала будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 16.20 мск.

В истории очных противостояний соперники на официальном уровне еще не встречались. Клубы провели два товарищеских матча. Счет 2-0 в пользу ростовской команды.

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