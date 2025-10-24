«Ростов» примет махачкалинское «Динамо» в 13-м туре чемпионата России в субботу, 25 октября. Матч пройдет на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

25 октября, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

Следить за ключевыми событиями игры «Ростов» — «Динамо» Махачкала можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

После 12 туров Премьер-лиги ростовчане набрали 14 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице. Команда из Махачкалы с 10 очками располагается на 13-й строчке в чемпионате России.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде