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Судейство

Сегодня, 19:07

«Ростов» — «Динамо» Мх: Карасев не удалил игрока гостей, ВАР не вмешался

Александр Бобров
Шеф-редактор
Скриншот трансляции.
Скриншот трансляции.
Скриншот трансляции.
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На 23-й минуте матча 9-го тура чемпионата России «Ростов» — «Динамо» Мх судья Сергей Карасев не зафиксировал фол защитника гостей Валентина Пальцева, не остановил игру и не удалил нарушителя с поля за лишение Роналдо явной возможности забить гол.

Ростовчанин выбегал один на один с вратарем и через мгновение должен был завладеть мячом. Футболист махачкалинцев прихватил его рукой и развернул. Произошло это до штрафной площади, потому речь о назначении пенальти не шла. Но основания для удаления были Пальцевым созданы.

Скриншот трансляции.

Однако Карасев решил, что он вообще не фолил. Видеоассистенты Артур Федоров и Андрей Фисенко в действия судьи не вмешались.

Скриншот трансляции.
Скриншот трансляции.

Интересно, что Федоров уже дважды совершил серьезные ошибки, работая видеоассистентом Карасева. Год назад он не помог арбитру в игре «Оренбург» — «Факел», а в августе не исправил промах рефери во встрече «Динамо» — «Краснодар».

Помимо этого к Федорову в последнее время были вопросы после матчей «Пари НН» — «Краснодар» (кубок, судья), «Оренбург» — «Локомотив» (чемпионат, ВАР).

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Ростов
Сергей Карасев (судья)

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