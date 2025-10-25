Видео
25 октября, 18:24

«Ростов» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в РПЛ

Алина Савинова
Футболисты «Ростова» празднуют гол Роналдо.
Фото ФК «Ростов»

«Ростов» на своем поле сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в 13-м туре чемпионата России — 1:1.

Первый гол в матче забил нападающий хозяев Роналдо, который отличился на 35-й минуте. На 79-й минуте форвард гостей Гамид Агаларов не смог реализовать пенальти, но сравнял счет с добивания.

«Ростов» набрал 15 очков и сохраняет 10-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» 11 баллов и 13-я позиция.

Следующий матч ростовчане проведут дома против «Акрона», а махачкалинцы примут «Крылья Советов». Обе игры пройдут 1 ноября.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
25 октября, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:1
Динамо Мх

77

  • Михаил 888

    Непонятно играли -Комарова и Моххеби не выпустили ,за то выпустили Байрамяяна.Такое впечатление что задачи выиграть не стояло.

    26.10.2025

  • Михаил 888

    Ростов всегда так то с лидерами хорошо играет то слабым командам проигрывает

    26.10.2025

  • Исрапил Калянов.

    целенаправленно шли к ничье

    25.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Энто ты что-ль цурипопик якобы людь .. с дружком lvb и его такими же вонюченькими клончиками .. Гладиатор56 + magirus + железный занавес? Не мни собе вонючей черепушкой, с хилыми с зачатия ручонками.

    25.10.2025

  • Футболист Сапогов

    Смотрю, а люди оценивают твой интеллект))) Минус 5))) БытиЁ определяет сознани, когда оно есть, а у тебя оно на уровне рыбы)))

    25.10.2025

  • За спорт!

    Пардон, не так выразился, за избежание стыков будут биться. А на счёт спорта, тут ты прав, за спорт :soccer::basketball::football::baseball:вообще.

    25.10.2025

  • RSMsouth

    там что то другое , хз

    25.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Цурипопик .. соплю анальную размазал хилыми с зачатия ручонками .. подваниваешь изрядно. Мячик то добросишь когда нибуть .. куды нибудь?

    25.10.2025

  • authentiction

    И сколько денег получили? На зарплату за октябрь хватает?

    25.10.2025

  • Футболист Сапогов

    Ты перед Дивеевыым извенился, дурачок??? )))) Итоговый счет у тебя на табло))

    25.10.2025

  • RSMsouth

    договорняк наши скатали : как можно Сулейманова на Симбу менять ?! Напа на усатые 1,5 м ?! Альба слил игру

    25.10.2025

  • RSMsouth

    С трибуны читался договорняк - особенно заметны Сули на Симбу : и перестали навесы проходить на усатого . Пенка и штрафной в начале игры - чисто судейские . Как и ввод наших из аута - раза три свистнул просто что бы даги успели вернуться

    25.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Царипопик соплю анальную расмажь хилыми с зачатия ручонками на пусто-черепушку, могёт и бытиё твоё будет таким же вонюченьким.

    25.10.2025

  • Футболист Сапогов

    Ты дурак)))) Соплями умываешься постоянно, так как больше ничего не знаешь)))) Твое хиленькое сознание после мамки неумелой другого не может предьявить. Ладно, дед, иди почитай азбуку, букварь, все может будешь чуть умнее. Жалко твою мать, она пыталась тебя воспитать, но ты гомно. Она старалась, надеюсь, а ты гомно. Она думала, что получитстя человек, а ты гомно. ПОка, больше не пиши, своим тупым мозгом, не стоит. ))) Делай прогнозы, пей самогонку и отдыхай)))

    25.10.2025

  • MMT

    А перебарывать их не позволяют судьи!!! Уже фраза "воязыцех" - "Карасёв установил планку борьбы" (с)

    25.10.2025

  • MMT

    Именно, потому что до того играли так, а теперь вот-так, и мысли нехорошие! Но есть и такие же здравые - нахрена нам бороться с командами ниже уровнем игроков (собственно, Махачкала, и как ни странно, Балтика) или пытаться выстроить чего-то на своих преимуществах? На "преимуществах", как обычно - не вышло!

    25.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Цурипопик соплей умойся, хилыми с зачатия ручонками. Бытиё определяет сознание, при хилом бытие и черепушка у тобе хиленькая .. с зачатия апосля борматени.

    25.10.2025

  • Футболист Сапогов

    )))) спирток(с маленькой буквы) ты прекрасен. У тебя как у Элочки заело пластину))) Смогешь добросить свой язык хотя бы до уровня детского сада? Смогешь хотя бы немного общаться с людьми, так чтобы над тобой не смеялись? Смогешь??? Конечно нет. Ты же уволень неграмотный, необученный, безкультурный)) спирток - это правильное твое имя. Спирток это даже еще комплимент. Ты же гомно обычное, интернетовское, беспардонное. Гуд бай. Внучку учи кеглю кидать, а не людей))) Покедова дерьмо.

    25.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Поминать будешь Самару..

    25.10.2025

  • authentiction

    Припомню, когда Самара победит.

    25.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Самое красивое в футболе - это итоговый счет на табло.

    25.10.2025

  • authentiction

    Смотрю, ЦСКА мертвый пока. Самара получше.

    25.10.2025

  • Saiga-спринтер

    ЦСКА уже 25 минут глянется ..

    25.10.2025

  • authentiction

    Никто в этой паре команд не будет за стыки биться. Ты за чей спорт вообще?

    25.10.2025

  • authentiction

    Враньё, ты матч не смотрел!

    25.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Цурипопик .. и как тобе то корежит от хилых с хлипкого зачатия ручонок! Может хоть мячик пинг-понговский куды смогешь добросить?

    25.10.2025

  • authentiction

    ЦСКА сейчас глянем. Может такое же ....?

    25.10.2025

  • authentiction

    +

    25.10.2025

  • authentiction

    Он бы тогда играл не Ростов, а за клуб в Европе.

    25.10.2025

  • authentiction

    Потому что Альба не тренер, а просто друже Пуделя!

    25.10.2025

  • authentiction

    Аналогично.

    25.10.2025

  • authentiction

    У Мохебби после игры в кубке проблемы с голеностопом.

    25.10.2025

  • Футболист Сапогов

    В жопе ты своей мячик видишь))) Дурень ты стоеросовый. Как там внучка(которой нет) кеглю бросает? Далеко?))

    25.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Цурипопик с хилыми с зачатия ручонками - мячик то прислать .. что б хоть куды то добросил ?

    25.10.2025

  • Футболист Сапогов

    Вот ты красава спирток. Но при этом мудак))).

    25.10.2025

  • Футболист Сапогов

    Наверное дальше будет интереснее. Хочешь рассмешить людей - сделай прогноз! ЭТо же истина. Почему я смеюсь над спиртом. Хотя он еще неадекват. Ростов хорошая крепкая команда, но не более чем середина таблицы. Просто по деньгам вы серьезно уступаете этой гребаной верхушке, которая зачастую играет плохо, но деньги все-таки вывозят. Был бы рад, если бы условный Ростов смог бы побороться за медали, а может и за титул. Но тяжко все это.

    25.10.2025

  • Иванова Кира

    Роналдо это хорошо, но Мохеби тоже надо было выпускать Альбе...))

    25.10.2025

  • SuperDennis

    Сравни, ММТ, игру Ростова в последних выездных матчах с Оренбургом и Спартаком (до последних 25 минут матча) с сегодняшней с Д (Мх)!!! Это же две большие разницы. Выездные матчи - это по определению для команд-несуперклубов (как Ростов) - игра от защиты. Но ничего подобного в этих матчах не было. Ростов комбинировал, создавал моменты, прессинговал и давил. Сегодня же вообще не-пойми-что Ростов творил весь первый тайм, но благодаря классной атаке забил. Во втором тайме это не-пойми-что продолжилось и Ростов привез себе пенку. Это просто низкий уровень игроков и тренера, а не "кто-то им что-то продал перед сезоном"! ИМХО.

    25.10.2025

  • За спорт!

    За стыки и будут биться.

    25.10.2025

  • МАО

    именно.

    25.10.2025

  • МАО

    Так играть неможно.

    25.10.2025

  • инок

    Ростов забили гол и стали тянуть время, пока не получили ответный, к сожалению.(

    25.10.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Походу опять хачики удержаться в ПЛ

    25.10.2025

  • Топотун

    Даги отскочили...

    25.10.2025

  • bvp

    Очередной говнофутбол говномячами Деспорт. Гол Махачкалы - вишенка на торте.

    25.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Игра была равна .. играли два ... . Полный текст в мемуарах веринского Валеры.

    25.10.2025

  • MMT

    Ну какая же это диктовка игры гостями? Просто была установка какая-то не зарываться в борьбу, как мне кажется. Но у Ростова катастрофический процент реализации моментов, просто на уровне ..опы. Тут есть что улучшать!!! А Махачкала свой гол даже не заработала, получила какой-то полулевый пеналь. Такое ощущение, что кто-то им что-то продал перед сезоном. Ибо такая серия с этим убожеством силльно напрягает и наводит на какие-то параноидальные мысли.

    25.10.2025

  • Sukkulent

    Ростов сегодня играл крайне бездарно и трусливо. Что это было вообще? Ребята, вы на своем поле играете с аутсайдером! Надо было давить и забивать, как с нижним в кубке! Чего вы зассали?

    25.10.2025

  • Что за Аюта?

    Бестолочи! В таких матчах надо брать 3 очка! Очень расстроен, ЦСКУ смотреть не буду.

    25.10.2025

  • SuperDennis

    Виноват, накаркал! Это все из-за меня. Написал, что в этом туре вполне очевидны и предсказуемы победы Спартака, Ростова, Локо, ЦСКА, Балтики, Зенита, Краснодара, Ахмата.......... И вот! На Ростове серия и срезалась! Твою-разтвою!

    25.10.2025

  • Реалист-правдоруб

    Даже играя в такой отвратительно- унылый футбол , Ростов бы смог одержать победу если бы у Сако было чуть больше интеллекта.

    25.10.2025

  • АнтиматериюПродамДорого

    Глупая ничья, потерянные очки Альбе надо учить играть Ростов с такими закрытыми командами.

    25.10.2025

  • SuperDennis

    Игра не понравилась. Матч шел под диктовку гостей, это не игра Ростова. Мы свою игру навязать не смогли, значит класса не хватило. Отсюда и результат.

    25.10.2025

  • Реалист-правдоруб

    Байрамян на поле, это сразу минус один. В очередной раз доказано. Но армянское лобби в Ростове велит держать в клубе этот реликт.

    25.10.2025

  • krinf15

    Спасибо одноклубникам - не дали нам опуститься в нижнюю часть турнирной таблицы... ))) Надолго ли?!.. (смех сквозь слёзы!)

    25.10.2025

  • Lars Berger

    Справедливости ради - всё по делу, результат закономерен. Махачкалинцы своим старанием и борьбой не заслуживали поражения. "Спартак" при невзрачной "игре" сумел удержать победный счёт, "Ростов" - нет. Вот и вся разница.

    25.10.2025

  • КирпичИнвест

    Трудовой гол Ростова и совершенно нелогичный гол Махачкалы. Кто-то за дефицитом полдня в очереди стоял, а кто-то без очереди взял. Результат одинаковый, но есть нюанс.

    25.10.2025

  • Реалист-правдоруб

    Очередной раз Альба проявил свою трусость

    25.10.2025

