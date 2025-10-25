«Ростов» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в РПЛ

«Ростов» на своем поле сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в 13-м туре чемпионата России — 1:1. Первый гол в матче забил нападающий хозяев Роналдо, который отличился на 35-й минуте. На 79-й минуте форвард гостей Гамид Агаларов не смог реализовать пенальти, но сравнял счет с добивания. «Ростов» набрал 15 очков и сохраняет 10-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» 11 баллов и 13-я позиция. Следующий матч ростовчане проведут дома против «Акрона», а махачкалинцы примут «Крылья Советов». Обе игры пройдут 1 ноября. Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

25 октября, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

Михаил 888 Непонятно играли -Комарова и Моххеби не выпустили ,за то выпустили Байрамяяна.Такое впечатление что задачи выиграть не стояло. 26.10.2025

Михаил 888 Ростов всегда так то с лидерами хорошо играет то слабым командам проигрывает 26.10.2025

Исрапил Калянов. целенаправленно шли к ничье 25.10.2025

Saiga-спринтер Энто ты что-ль цурипопик якобы людь .. с дружком lvb и его такими же вонюченькими клончиками .. Гладиатор56 + magirus + железный занавес? Не мни собе вонючей черепушкой, с хилыми с зачатия ручонками. 25.10.2025

Футболист Сапогов Смотрю, а люди оценивают твой интеллект))) Минус 5))) БытиЁ определяет сознани, когда оно есть, а у тебя оно на уровне рыбы))) 25.10.2025

За спорт! Пардон, не так выразился, за избежание стыков будут биться. А на счёт спорта, тут ты прав, за спорт :soccer::basketball::football::baseball:вообще. 25.10.2025

RSMsouth там что то другое , хз 25.10.2025

Saiga-спринтер Цурипопик .. соплю анальную размазал хилыми с зачатия ручонками .. подваниваешь изрядно. Мячик то добросишь когда нибуть .. куды нибудь? 25.10.2025

authentiction И сколько денег получили? На зарплату за октябрь хватает? 25.10.2025

Футболист Сапогов Ты перед Дивеевыым извенился, дурачок??? )))) Итоговый счет у тебя на табло)) 25.10.2025

RSMsouth договорняк наши скатали : как можно Сулейманова на Симбу менять ?! Напа на усатые 1,5 м ?! Альба слил игру 25.10.2025

RSMsouth С трибуны читался договорняк - особенно заметны Сули на Симбу : и перестали навесы проходить на усатого . Пенка и штрафной в начале игры - чисто судейские . Как и ввод наших из аута - раза три свистнул просто что бы даги успели вернуться 25.10.2025

Saiga-спринтер Царипопик соплю анальную расмажь хилыми с зачатия ручонками на пусто-черепушку, могёт и бытиё твоё будет таким же вонюченьким. 25.10.2025

Футболист Сапогов Ты дурак)))) Соплями умываешься постоянно, так как больше ничего не знаешь)))) Твое хиленькое сознание после мамки неумелой другого не может предьявить. Ладно, дед, иди почитай азбуку, букварь, все может будешь чуть умнее. Жалко твою мать, она пыталась тебя воспитать, но ты гомно. Она старалась, надеюсь, а ты гомно. Она думала, что получитстя человек, а ты гомно. ПОка, больше не пиши, своим тупым мозгом, не стоит. ))) Делай прогнозы, пей самогонку и отдыхай))) 25.10.2025

MMT А перебарывать их не позволяют судьи!!! Уже фраза "воязыцех" - "Карасёв установил планку борьбы" (с) 25.10.2025

MMT Именно, потому что до того играли так, а теперь вот-так, и мысли нехорошие! Но есть и такие же здравые - нахрена нам бороться с командами ниже уровнем игроков (собственно, Махачкала, и как ни странно, Балтика) или пытаться выстроить чего-то на своих преимуществах? На "преимуществах", как обычно - не вышло! 25.10.2025

Saiga-спринтер Цурипопик соплей умойся, хилыми с зачатия ручонками. Бытиё определяет сознание, при хилом бытие и черепушка у тобе хиленькая .. с зачатия апосля борматени. 25.10.2025

Футболист Сапогов )))) спирток(с маленькой буквы) ты прекрасен. У тебя как у Элочки заело пластину))) Смогешь добросить свой язык хотя бы до уровня детского сада? Смогешь хотя бы немного общаться с людьми, так чтобы над тобой не смеялись? Смогешь??? Конечно нет. Ты же уволень неграмотный, необученный, безкультурный)) спирток - это правильное твое имя. Спирток это даже еще комплимент. Ты же гомно обычное, интернетовское, беспардонное. Гуд бай. Внучку учи кеглю кидать, а не людей))) Покедова дерьмо. 25.10.2025

Saiga-спринтер Поминать будешь Самару.. 25.10.2025

authentiction Припомню, когда Самара победит. 25.10.2025

Saiga-спринтер Самое красивое в футболе - это итоговый счет на табло. 25.10.2025

authentiction Смотрю, ЦСКА мертвый пока. Самара получше. 25.10.2025

Saiga-спринтер ЦСКА уже 25 минут глянется .. 25.10.2025

authentiction Никто в этой паре команд не будет за стыки биться. Ты за чей спорт вообще? 25.10.2025

authentiction Враньё, ты матч не смотрел! 25.10.2025

Saiga-спринтер Цурипопик .. и как тобе то корежит от хилых с хлипкого зачатия ручонок! Может хоть мячик пинг-понговский куды смогешь добросить? 25.10.2025

authentiction ЦСКА сейчас глянем. Может такое же ....? 25.10.2025

authentiction + 25.10.2025

authentiction Он бы тогда играл не Ростов, а за клуб в Европе. 25.10.2025

authentiction Потому что Альба не тренер, а просто друже Пуделя! 25.10.2025

authentiction Аналогично. 25.10.2025

authentiction У Мохебби после игры в кубке проблемы с голеностопом. 25.10.2025

Футболист Сапогов В жопе ты своей мячик видишь))) Дурень ты стоеросовый. Как там внучка(которой нет) кеглю бросает? Далеко?)) 25.10.2025

Saiga-спринтер Цурипопик с хилыми с зачатия ручонками - мячик то прислать .. что б хоть куды то добросил ? 25.10.2025

Футболист Сапогов Вот ты красава спирток. Но при этом мудак))). 25.10.2025

Футболист Сапогов Наверное дальше будет интереснее. Хочешь рассмешить людей - сделай прогноз! ЭТо же истина. Почему я смеюсь над спиртом. Хотя он еще неадекват. Ростов хорошая крепкая команда, но не более чем середина таблицы. Просто по деньгам вы серьезно уступаете этой гребаной верхушке, которая зачастую играет плохо, но деньги все-таки вывозят. Был бы рад, если бы условный Ростов смог бы побороться за медали, а может и за титул. Но тяжко все это. 25.10.2025

Иванова Кира Роналдо это хорошо, но Мохеби тоже надо было выпускать Альбе...)) 25.10.2025

SuperDennis Сравни, ММТ, игру Ростова в последних выездных матчах с Оренбургом и Спартаком (до последних 25 минут матча) с сегодняшней с Д (Мх)!!! Это же две большие разницы. Выездные матчи - это по определению для команд-несуперклубов (как Ростов) - игра от защиты. Но ничего подобного в этих матчах не было. Ростов комбинировал, создавал моменты, прессинговал и давил. Сегодня же вообще не-пойми-что Ростов творил весь первый тайм, но благодаря классной атаке забил. Во втором тайме это не-пойми-что продолжилось и Ростов привез себе пенку. Это просто низкий уровень игроков и тренера, а не "кто-то им что-то продал перед сезоном"! ИМХО. 25.10.2025

За спорт! За стыки и будут биться. 25.10.2025

МАО именно. 25.10.2025

МАО Так играть неможно. 25.10.2025

инок Ростов забили гол и стали тянуть время, пока не получили ответный, к сожалению.( 25.10.2025

+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+ Походу опять хачики удержаться в ПЛ 25.10.2025

Топотун Даги отскочили... 25.10.2025

bvp Очередной говнофутбол говномячами Деспорт. Гол Махачкалы - вишенка на торте. 25.10.2025

Saiga-спринтер Игра была равна .. играли два ... . Полный текст в мемуарах веринского Валеры. 25.10.2025

MMT Ну какая же это диктовка игры гостями? Просто была установка какая-то не зарываться в борьбу, как мне кажется. Но у Ростова катастрофический процент реализации моментов, просто на уровне ..опы. Тут есть что улучшать!!! А Махачкала свой гол даже не заработала, получила какой-то полулевый пеналь. Такое ощущение, что кто-то им что-то продал перед сезоном. Ибо такая серия с этим убожеством силльно напрягает и наводит на какие-то параноидальные мысли. 25.10.2025

Sukkulent Ростов сегодня играл крайне бездарно и трусливо. Что это было вообще? Ребята, вы на своем поле играете с аутсайдером! Надо было давить и забивать, как с нижним в кубке! Чего вы зассали? 25.10.2025

Что за Аюта? Бестолочи! В таких матчах надо брать 3 очка! Очень расстроен, ЦСКУ смотреть не буду. 25.10.2025

SuperDennis Виноват, накаркал! Это все из-за меня. Написал, что в этом туре вполне очевидны и предсказуемы победы Спартака, Ростова, Локо, ЦСКА, Балтики, Зенита, Краснодара, Ахмата.......... И вот! На Ростове серия и срезалась! Твою-разтвою! 25.10.2025

Реалист-правдоруб Даже играя в такой отвратительно- унылый футбол , Ростов бы смог одержать победу если бы у Сако было чуть больше интеллекта. 25.10.2025

АнтиматериюПродамДорого Глупая ничья, потерянные очки Альбе надо учить играть Ростов с такими закрытыми командами. 25.10.2025

SuperDennis Игра не понравилась. Матч шел под диктовку гостей, это не игра Ростова. Мы свою игру навязать не смогли, значит класса не хватило. Отсюда и результат. 25.10.2025

Реалист-правдоруб Байрамян на поле, это сразу минус один. В очередной раз доказано. Но армянское лобби в Ростове велит держать в клубе этот реликт. 25.10.2025

krinf15 Спасибо одноклубникам - не дали нам опуститься в нижнюю часть турнирной таблицы... ))) Надолго ли?!.. (смех сквозь слёзы!) 25.10.2025

Lars Berger Справедливости ради - всё по делу, результат закономерен. Махачкалинцы своим старанием и борьбой не заслуживали поражения. "Спартак" при невзрачной "игре" сумел удержать победный счёт, "Ростов" - нет. Вот и вся разница. 25.10.2025

КирпичИнвест Трудовой гол Ростова и совершенно нелогичный гол Махачкалы. Кто-то за дефицитом полдня в очереди стоял, а кто-то без очереди взял. Результат одинаковый, но есть нюанс. 25.10.2025