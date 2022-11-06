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Сегодня, 20:26

«Ростов» — «Динамо»: Щетинин открыл счет в матче

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин отличился в матче 16-го тура РПЛ против «Динамо».

В середине второго тайма он открыл счет в матче — 1:0.

Партнеры вывели Щетинина на ударную позицию и тот, не сближаясь с вратарем, точно пробил в угол.

Для хавбека этот мяч стал первым в нынешнем сезоне РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
06 нояб, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
2:1
Динамо

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Кирилл Щетинин
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