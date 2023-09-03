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Сегодня, 18:52

«Ростов» — «Динамо»: стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ростов» и «Динамо» опубликовали стартовые составы на игру 7-го тура РПЛ.

Встреча пройдет в Ростове-на-Дону. Начало матча — в 20.00 по московскому времени.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Лангович, Вахания, Мелехин, Ионов, Миронов, Тугарев, Глебов, Щетинин, Комличенко.

Запасные: Медведев, Чернов, Поярков, Прохин, Семенчук, Байрамян, Акбашев, Уткин, Комаров, Сухомлинов, Мохеби, Голенков.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Лаксальт, Фернандес, Даса, Скопинцев, Фомин, Макаров, Нгамале, Смолов, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Купцов, Лепский, Бессмертный, Лесовой, Кутицкий, Гагнидзе, Карраскаль, Чавес, Грулев, Гладышев.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
03 сент, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Динамо

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 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
6
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 3 : 2
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 1 : 1
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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