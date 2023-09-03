«Ростов» — «Динамо»: стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ

«Ростов» и «Динамо» опубликовали стартовые составы на игру 7-го тура РПЛ.

Встреча пройдет в Ростове-на-Дону. Начало матча — в 20.00 по московскому времени.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Лангович, Вахания, Мелехин, Ионов, Миронов, Тугарев, Глебов, Щетинин, Комличенко.

Запасные: Медведев, Чернов, Поярков, Прохин, Семенчук, Байрамян, Акбашев, Уткин, Комаров, Сухомлинов, Мохеби, Голенков.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Лаксальт, Фернандес, Даса, Скопинцев, Фомин, Макаров, Нгамале, Смолов, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Купцов, Лепский, Бессмертный, Лесовой, Кутицкий, Гагнидзе, Карраскаль, Чавес, Грулев, Гладышев.