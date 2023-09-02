«Ростов» на своем поле примет «Динамо» в рамках 7-го тура чемпионата России 3 сентября, в воскресенье. Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» на сайте представит формальные события и статистику игры. Прямой эфир матча «Ростов» — «Динамо» покажут на телеканале «Матч Премьер». Трансляция начнется в 19.55 мск. Также следить за матчами РПЛ в этом сезоне можно с помощью платной подписки на сервисе Кинопоиск.

В предыдущим пяти личных встречах ростовчане отмечали победу дважды — 2:1, 2:0. Бело-голубые были сильнее один раз — 3:1. Еще две игры завершились вничью — 1:1, 1:1.

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