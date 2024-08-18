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Судейство

Сегодня, 15:27

«Ростов» должны наказать за... поведение спортдира «Оренбурга»

Александр Бобров
Шеф-редактор
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В ходе и после матча 5-го тура чемпионата России «Ростов» — «Оренбург» (3:2) произошли инциденты, связанные с поведением спортивного директора гостей Дмитрия Андреева в отношении судейской бригады. Ответственность за это должен нести не только Андреев, но и ростовский клуб, который не обеспечил безопасность арбитров.

В протоколе матча в разделе «Замечания по проведению игры» написано следующее (орфография и пунктуация сохранены):

«На 42 мин. матча спортивный директор ФК «Оренбург», Андреев Дмитрий Степанович, вышел из подтрибунного помещения, приблизился к резервному арбитру, находящемуся у поля в месте пересечения центральной и боковой линии, и словесно выражал недовольство решением судейской бригады. После окончания матча, спортивный директор ФК «Оренбург», Андреев Дмитрий Степанович, выйдя из подтрибунного помещения, подошел в зону резервного арбитра, схватил за руку и болезненно сжав ее, в агрессивной манере потянул в свою сторону, выражая при этом свое недовольство. Судейская бригада не могла покинуть поле по причине того что Андреев Дмитрий Степанович не покидал зоны входа в тоннель ожидая судейскую бригаду, в агрессивной манере демонстрировал жесты в сторону главного арбитра матча, и преграждал путь судейской бригады в подтрибунном помещении».

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС теперь должен оценить тот факт, что Андреев, не входивший в заявку «Оренбурга», как минимум дважды выходил из подтрибунного помещения, оказывался возле резервного судьи Ивана Сиденкова и воздействовал на него.

Дмитрий Андреев
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Ростов
КДК
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