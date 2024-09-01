«Ростов» — «Факел»: Кучаев, Роналдо и Гиоргобиани начнут матч РПЛ с первых минут

«Ростов» и «Факел» объявили стартовые составы на матч 7-го тура чемпионата России.

Встреча состоится в Ростове-на-Дону и начнется в 20:00 мск.

«Ростов»: Одоевский, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Сутормин, Кучаев, Глебов, Саравия, Комличенко, Роналдо.

«Факел»: Гудиев, Юрганов, Дзиов, Сенхаджи, Альшин, Щетинин, Брахими, Мертенс, Марков, Ильин, Гиоргобиани.

Перед началом матча ростовчане идут на восьмом месте в таблице РПЛ с восемью очками. «Факел» пребывает на 16-й строчке, имея в активе четыре балла.