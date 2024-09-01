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Сегодня, 21:57

«Ростов» разгромил «Факел» в заключительном матче 7-го тура РПЛ

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«Ростов» крупно обыграл «Факел» в заключительном матче 7-го тура чемпионата России — 4:1.

В составе победителей голы забили Николай Комличенко, Максим Осипенко, Роналдо и Егор Голенков. У воронежцев отличился Владимир Ильин.

Команда Валерия Карпина набрала 11 очков и переместилась на седьмое место в таблице РПЛ. «Факел» остался на 16-й позиции с четырьмя баллами.

В следующем матче «Ростов» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Факел» примет «Пари НН». Обе встречи пройдут 14 сентября.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
01 сент, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
4:1
Факел

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
7
60
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