«Ростов» разгромил «Факел» в заключительном матче 7-го тура РПЛ

«Ростов» крупно обыграл «Факел» в заключительном матче 7-го тура чемпионата России — 4:1.

В составе победителей голы забили Николай Комличенко, Максим Осипенко, Роналдо и Егор Голенков. У воронежцев отличился Владимир Ильин.

Команда Валерия Карпина набрала 11 очков и переместилась на седьмое место в таблице РПЛ. «Факел» остался на 16-й позиции с четырьмя баллами.

В следующем матче «Ростов» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Факел» примет «Пари НН». Обе встречи пройдут 14 сентября.