«Ростов» обыграл «Факел» в товарищеском матче

«Ростов» обыграл «Факел» в товарищеском матче — 1:0.

Встреча прошла на стадионе «Олимп» им. Виктора Понедельника в Ростове-на-Дону.

Автором единственного гола стал Егор Голенков, отличившийся на 69-й минуте.

Товарищеский матч

«Ростов» — «Факел» — 1:0 (0:0)

Гол: Голенков, 69.

«Ростов»: Ханкич (Ятимов, 46), Сако (Чернов, 46), Игнатов (Вахания, 46), Семенчук (Мелехин, 46), Кучаев (Эль-Аскалани, 46), Глебов (Байрамян, 46), Щетинин (Уткин, 46), Лангович (Шанталий, 46), Комличенко (Зубенко, 46), Азнауров (Колтаков, 46), Роналдо (Голенков, 46).

27 июня. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп XXI век».