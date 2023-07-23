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Сегодня, 18:30

«Ростов» — «Факел»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
ФК «Ростов».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В воскресенье, 23 июля, «Ростов» на своем поле сыграет с «Оренбург» в рамках 1-го тура чемпионата России 2023 / 2024. Матч пройжет на стадионе «Ростов Арена». Начало — 20:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Ростов» — «Факел».

В межсезонье команды провели друг против друга два товарищеских матча. Первый из них завершился победой «Ростова» (3:0), а во второй игре с минимальным счетом выиграл «Факел».

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru и канале «Матч Премьер». Начало эфира — 19:30. Также следить за матчами РПЛ 2023 / 2024 можно будет с помощью подписки в сервисе Кинопоиск.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
23 июл, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Факел

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

Футбол
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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