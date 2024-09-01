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Сегодня, 18:45

«Ростов» — «Факел»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Ростов» сыграет с «Факелом» в чемпионате России 1 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Николай Комличенко (ФК «Ростов»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Ростов» встретится с «Факелом» в рамках 7-го тура чемпионата России в воскресенье, 1 сентября. Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ростов» — «Факел» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 19.30 мск.

В истории очных противостояний соперники встречались 13 раз в официальных играх. Ростовская команда была сильнее шесть раз, трижды победу отмечал воронежский клуб, еще четыре игры завершились вничью.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
01 сент, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Факел

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
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